Adiós a las placas gratis en Jalisco: ¿desde cuándo regirán las multas de hasta $7,000?

Más de 365 mil propietarios de vehículos en Jalisco pagaron su refrendo vehicular 2025, pero aún no hicieron su canje de placas gratis. El Gobierno estatal amplió el plazo para completar este trámite y evitar sanciones económicas importantes. Lo que no muchos saben, es que quienes no actúen a tiempo enfrentarán multas de hasta $7,000 pesos, además de un costo adicional por el trámite tardío.

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¿Desde cuándo rigen las multas por no tener placas nuevas en Jalisco?

El comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, confirmó que el plazo oficial vence el viernes 29 de mayo. A partir del lunes 1 de junio, los agentes multarán a conductores con placas anteriores en circulación. No hay período de gracia adicional.

Las sanciones económicas van de $2,300 hasta $7,000 pesos, según el caso. Este rango depende del tipo de infracción y las condiciones del vehículo. El monto no es menor y puede impactar severamente el bolsillo de cualquier familia.

Además de la multa, quienes tramiten sus placas después del 1 de junio pagarán alrededor de $4,000 pesos por el proceso completo. Esto incluye el costo de las láminas ($2,500 pesos) más modificaciones al Padrón Vehicular del Estado.

Después de la fecha límite, los conductores tendrán que acudir a recaudadoras, con cita previa, y cubriendo el pago correspondiente|Imagen ilustrativa

¿Qué necesitas para hacer el canje de placas en Jalisco sin cita?

Carlos Arias Madrid, titular del Sistema Estatal Tributario (SET), confirmó que ya no se requieren citas previas. Cualquier propietario puede acudir directamente a su recaudadora más cercana con los documentos en mano. La recomendación: ir con paciencia por la alta afluencia de contribuyentes.

Los documentos exigidos son cuatro únicamente: el comprobante de pago del refrendo 2025, las placas anteriores a sustituir, un comprobante de domicilio y la verificación vehicular vigente. Sin estos papeles, el trámite no procede en ventanilla.

Un punto crítico: las placas solo se entregan a quien aparece como propietario registrado. Si el vehículo está a nombre de otra persona, primero debe notificarse el cambio de propietario ante las autoridades. Sin ese paso, el canje es imposible.