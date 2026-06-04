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/México/Video

Enfermera del IMSS se burla de familiar

Una trabajadora del Hospital Carmen Serdán Alatriste 36, en Puebla, respondió de forma altanera a un familiar que solicitaba información sobre una paciente.

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Por: Majo Santillán González