Se registró la movilización de servicios de emergencia en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, al oriente de la CDMX, por un incendio en dos bodegas contiguas que contienen plástico y cartón.

El humo de este potente incendio es visible desde diferentes puntos de la zona oriente de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), los hechos ocurren en Guillermo Prieto y 2° Cerrada de Guillermo Prieto, en la colonia Jamaica de la alcaldía Venustiano Carranza.

🚒🚨 ¿Qué está pasando en la zona del Mercado de Jamaica? Myriam Urzúa (@VenegasUrzua), secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (@SGIRPC_CDMX), informa sobre las acciones que realizan los cuerpos de emergencia y la situación actual del… pic.twitter.com/ckpFlExxx2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 4, 2026

Evacúan a 120 personas por incendio

En entrevista para adn Noticias, Miriam Urzúa, titular de la SGIRPC, señaló que las bodegas afectadas por esta conflagración se encuentran rodeadas por viviendas, por lo que se realizan labores de enfriamiento y evitar daños mayores.

La funcionaria explicó que por esta razón, se realizó la evacuación preventiva de 120 personas. Añadió que se está pidiendo el apoyo a cuerpos de bomberos de alcaldías aledañas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero en el lugar se encuentran ambulancias de diferentes corporaciones por si son requeridas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Vialidades afectadas por incendio en Mercado de Jamaica

Debido a las labores de emergencia que se realizan esta noche para combatir el incendio, calles aledañas al Mercado de Jamaica se encuentran cerradas a la circulación:

Cuerpo izquierdo de Congreso de la Unión al cruce con Viaducto.

al cruce con Viaducto. Calle Guillermo Prieto.

Se solicita apoyo a las personas que transitan por la zona que permitan el paso a vehículos de emergencia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.