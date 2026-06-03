Si aún no realizas el pago del refrendo de la tarjeta de circulación en el estado de Baja California este 2026 no te preocupes, pues de acuerdo con las autoridades estatales el trámite aún se puede realizar en la entidad de manera sencilla y en línea sin la necesidad de hacer el registro en la app Identidad Digital BC.

Fue a través del portal Refrendo Baja California, que las autoridades locales dieron a conocer los cinco pasos a seguir para poder realizar este trámite de manera sencilla, por lo cual a continuación en adn Noticias te daremos a conocer todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Pasos para hacer el pago del refrendo de la tarjeta de circulación en Baja California

De acuerdo con las autoridades de Baja California, el trámite de pago del refrendo de la tarjeta de circulación se debe realizar de manera anual para renovar el documento y conservarlo como válido, pues en caso de no contar con él no se puede circular por las calles y avenidas de la entidad.

Los pasos para realizar la renovación del documento son los siguientes:

Ingresa al sitio oficial del Gobierno de Baja California en el siguiente enlace

Captura las placas de tu vehículo sin errores

Revisa el monto a pagar y corrobora que la información esté correcta

Realiza el pago de forma digital

Descarga e imprime el comprobante correspondiente

¿Hasta cuándo se podrá hacer el trámite en línea en Baja California?

De acuerdo con el portal de las autoridades de Baja California, el trámite del refrendo se podrá hacer de manera recurrente a lo largo de todo este 2026, pues desde el pasado 1 de enero se habilitaron nuevas plataformas para mantener vigentes los documentos oficiales en la entidad.

Es por ello que el pago correspondiente lo podrás realizar hasta el próximo 31 de diciembre, sin embargo, deberás tomar en cuenta la posibilidad de que se apliquen multas y sanciones a las y los conductores morosos.

Precio del refrendo de la tarjeta de circulación en Baja California

Vale la pena mencionar que el costo promedio del trámite del refrendo de la tarjeta de circulación en la entidad, ronda entre los mil 175 y los mil 500 pesos según el caso del conductor.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.