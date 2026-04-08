Adiós a las placas ilegibles: Jalisco prepara esta multa para todos los vehículos que no lo cumplan

Una nueva disposición sacude a los conductores de Jalisco. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del estado activa sanciones económicas contra cualquier vehículo que circule con placas ilegibles, alteradas u obstruidas. El incumplimiento afecta a todos: propietarios, conductores y flotillas privadas que no cumplan con la norma vigente.

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¿Cuánto te cuesta circular con placas ilegibles en Jalisco?

La sanción para quienes no cumplan con portar placas visibles llega directo al bolsillo. El Artículo 374 de la ley fija una multa de entre 150 y 200 UMAs —con valor actual de 117.31 pesos cada una— lo que representa entre 17,596 y 23,462 pesos.

Cualquier objeto que tape números, letras o códigos de seguridad de la matrícula activa la infracción. Las autoridades viales tienen facultad plena para retirar de circulación el vehículo que no cumpla con la visibilidad exigida por la norma.

La ley no distingue entre vehículos particulares o comerciales. Todos los conductores y propietarios están obligados a garantizar que sus placas sean completamente legibles desde el frente y la parte trasera de la unidad.

Así castiga el estado a quienes irrespeten el transporte público.|Imagen Ilustrativa

¿Qué conductas detona esta sanción en Jalisco?

La ley no solo apunta a las placas ilegibles: también vincula esta sanción a comportamientos de alto riesgo en la vía pública. El Artículo 374 agrupa conductas que ponen en peligro la vida de conductores y peatones por igual.

Participar en arrancones, carreras clandestinas o acrobacias activa automáticamente este rango de multa. Las maniobras temerarias que comprometan la seguridad de cualquier sujeto activo de la movilidad entran en el mismo supuesto legal.

El objetivo de la norma es claro: disuadir conductas irresponsables antes de que ocurra una tragedia. Jalisco refuerza así su apuesta por una cultura vial más segura para todos.