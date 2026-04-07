Jalisco prepara multas para todos los conductores que manejen sin las luces encendidas

Las multas en Jalisco están a punto de golpear el bolsillo de miles de conductores que salen a la calle sin revisar un detalle básico de su vehículo. El gobierno estatal activa sanciones formales para quienes manejen sin luces encendidas en la vía pública. Lo que viene para estos infractores es más costoso de lo que imaginas.

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¿Cuánto te van a cobrar por manejar sin luces encendidas en Jalisco?

El reglamento estatal fija la sanción entre una y cinco veces el valor de la UMA, cuyo precio actual es de 117.31 pesos. Eso significa que la multa puede ir desde los 117 pesos hasta casi 587 pesos, dependiendo del criterio del agente.

No solo los conductores están en la mira de esta norma. La ley también alcanza a los propietarios del vehículo si el infractor no puede responder económicamente por la sanción.

El transporte público tampoco escapa. Los operadores de servicio público que circulen sin luces activas enfrentan exactamente las mismas consecuencias que cualquier automovilista particular.

El cambio legal impacta a sectores específicos.|Getty Images

¿A quiénes aplican las multas de Jalisco por circular sin luces?

El Artículo 360, inciso XXIV, es claro: la infracción aplica ante la falta total de luces en la vía pública, sin distinción de horario ni tipo de vialidad. Circular de día sin sistema de iluminación funcional ya cuenta como violación.

Tres figuras responden ante la ley: el conductor al volante, el dueño registrado del automóvil y el operador de transporte concesionado. Jalisco cierra así cualquier resquicio para evadir la sanción.

Con el valor actual de la UMA, el rango de multas en Jalisco va de 117.31 a 586.55 pesos. Una revisión rápida de tus luces antes de salir puede ahorrarte ese gasto de forma inmediata.