Adiós a la música a todo volumen en los autos: Jalisco prepara esta multa para conductores que provoquen ruidos molestos

La normativa actual de Jalisco apunta directo a los conductores que aturden a los demás. El artículo 361 de la Ley de Movilidad es claro: si tu equipo de audio, claxon o mofle genera ruido excesivo, vas a pagar una multa. La policía vial tiene la orden de vigilar estas faltas que rompen la paz urbana en ciudades como Guadalajara.

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¿De cuánto es la multa por traer la música alta en Jalisco?

La sanción se calcula entre cinco y diez veces el valor de la UMA. El castigo aplica para dueños de autos particulares y también para choferes de transporte público. No importa si es tu gusto personal. Si el volumen es excesivo, hay infracción. Es una medida que busca reducir la contaminación auditiva en las avenidas principales.

La ley también castiga otros comportamientos. Ofender al policía vial es motivo de multa si se comprueba el hecho. También lo es circular con las puertas abiertas. Incluso usar luces no permitidas que deslumbren a otros conductores tiene el mismo costo económico.

Multa autos|Yuri Arcurs peopleimages.com/Getty Images

¿Qué otras reglas de tránsito se deben respetar para evitar sanciones?

Hay conductores que aprovechan el paso de ambulancias para avanzar rápido. Eso ya es ilegal en Jalisco según el mismo artículo. Tampoco se permite subir o bajar pasaje en lugares no autorizados. Si manejas una moto, tenés prohibido circular por pasos a desnivel o puentes restringidos.

El chofer debe llevar siempre su gafete de identificación a la vista. Las luces fijas o parpadeantes que no cumplan el reglamento también traen problemas.

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