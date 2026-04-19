Confirmado en Puebla: intervendrán 22 puentes afectados por las condiciones climáticas

Zonas de la Sierra Norte de Puebla, como Zacatlán, formarán parte del plan de rehabilitación por su característica climatología.

Zonas de la Sierra Norte de Puebla, como Zacatlán, formarán parte del plan de rehabilitación por su característica climatología. | Gobierno de México

El Gobierno de México confirmó que en Puebla se llevará a cabo la intervención de 22 puentes que presentan afectaciones, principalmente derivadas de las lluvias registradas en los últimos meses. La medida forma parte de un programa federal enfocado en la rehabilitación de infraestructura carretera en distintas entidades del país.

Este plan contempla una inversión superior a los $11,900 millones de pesos y priorizará zonas donde la infraestructura representa un riesgo para la movilidad.

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¿Por qué se intervendrán estos puentes?

Las autoridades detectaron deterioro estructural en diversos puentes a causa de lluvias intensas y otros eventos climáticos recientes. Estas afectaciones han impactado la seguridad de las vialidades y la conectividad en varias regiones del estado.

Por ello, las acciones no se limitan a mantenimiento superficial, sino que incluyen trabajos más profundos para restablecer condiciones seguras de tránsito.

¿Dónde se ubican los puentes?

Los 22 puentes se encuentran distribuidos en diversas regiones de Puebla, incluyendo zonas que han registrado mayores afectaciones por lluvias, como áreas de la Sierra Norte y otros puntos con alta circulación.

Estas intervenciones abarcan tramos clave para la movilidad regional, donde el deterioro ha afectado tanto el tránsito local como la conexión entre comunidades.

¡Grandes noticias🤩! Esta mañana, el @GobiernoMX dio a conocer que será rehabilitados 22 puentes en #Puebla tras los daños provocados por las lluvias de 2025😮🚧🥳.

🚧Las obras comenzarán a partir de este mes. pic.twitter.com/hSj1QHYku5 — Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) April 9, 2026

¿Qué tipo de trabajos se realizarán?

Las intervenciones, a realizarse a partir de este mes, contemplan distintas labores según el nivel de daño en cada estructura, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y durabilidad.

Entre los trabajos previstos se encuentran:

Rehabilitación de estructuras dañadas

Refuerzo de elementos clave en los puentes

Reconstrucción en casos con mayor deterioro

Adecuaciones para resistir futuras lluvias

Además de reparar los daños actuales, el plan considera fortalecer la infraestructura para hacerla más resistente ante nuevas contingencias climáticas en Puebla.

¿Quién estará a cargo de las obras?

Las labores serán coordinadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dependencia encargada de ejecutar este tipo de proyectos a nivel nacional.

Su participación forma parte de una estrategia que busca recuperar la red carretera en distintos estados afectados por condiciones climáticas.

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