Últimos días: brindan jornadas de atención gratuita en este municipio de Puebla hasta esta fecha

Las Jornadas de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla” continúan en Tehuacán y estarán disponibles solo hasta el 20 de abril, por lo que autoridades llamaron a la población a aprovechar estos últimos días de servicios gratuitos sin necesidad de trasladarse a la capital.
Esta iniciativa reúne en un mismo espacio a distintas dependencias estatales para ofrecer atención directa, facilitar trámites y acercar apoyos enfocados en empleo, capacitación y desarrollo económico.
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¿Qué servicios gratuitos ofrecen en Tehuacán?
Durante estas jornadas, la población puede acceder a más de 30 servicios diseñados para mejorar sus oportunidades laborales y fortalecer proyectos personales o de negocio.Entre los principales servicios disponibles están:
- Bolsa de trabajo
- Capacitación para el empleo
- Asesoría empresarial
- Registro de marca ante el IMPI
- Formación de cooperativas
- Asesoría jurídica laboral
- Financiamiento para mujeres y MIPYMES
Además, también se ofrecen otros apoyos como:
- Consultas médicas
- Orientación para trámites
- Atención directa de dependencias estatales
- Capacitación y apoyo para mejorar ingresos
Uno de los ejes principales de estas jornadas es la capacitación. A través de más de 400 cursos y certificaciones, se busca que las personas desarrollen habilidades prácticas que les permitan acceder a un empleo o generar ingresos por cuenta propia.
También se brinda acompañamiento a emprendedores y pequeños negocios, con herramientas para formalizar proyectos, fortalecer marcas y acceder a financiamiento.
Una estrategia que llega a todo Puebla
Estas jornadas forman parte de una estrategia estatal que busca tener presencia en los 217 municipios de Puebla y en distintas microrregiones, con el objetivo de acercar servicios a la población sin que tenga que desplazarse largas distancias.
El enfoque es facilitar el acceso a programas públicos, atender necesidades reales y fortalecer la economía local desde cada comunidad.
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