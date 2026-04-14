Últimos días: brindan jornadas de atención gratuita en este municipio de Puebla hasta esta fecha

La población podrá acceder a más de 30 servicios diseñados para mejorar sus oportunidades laborales y fortalecer proyectos personales o de negocio.

La población podrá acceder a más de 30 servicios diseñados para mejorar sus oportunidades laborales y fortalecer proyectos personales o de negocio. | Getty

Las Jornadas de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla” continúan en Tehuacán y estarán disponibles solo hasta el 20 de abril, por lo que autoridades llamaron a la población a aprovechar estos últimos días de servicios gratuitos sin necesidad de trasladarse a la capital.

Esta iniciativa reúne en un mismo espacio a distintas dependencias estatales para ofrecer atención directa, facilitar trámites y acercar apoyos enfocados en empleo, capacitación y desarrollo económico.

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¿Qué servicios gratuitos ofrecen en Tehuacán?

Durante estas jornadas, la población puede acceder a más de 30 servicios diseñados para mejorar sus oportunidades laborales y fortalecer proyectos personales o de negocio.Entre los principales servicios disponibles están:

Bolsa de trabajo

Capacitación para el empleo

Asesoría empresarial

Registro de marca ante el IMPI

Formación de cooperativas

Asesoría jurídica laboral

Financiamiento para mujeres y MIPYMES

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Llevamos la atención al territorio y la hacemos presente en la vida diaria; atendemos las necesidades de la población con cercanía, acciones concretas y compromiso con las familias.#PensarEnGrande… pic.twitter.com/kvDwMVcc4L — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) April 12, 2026

Además, también se ofrecen otros apoyos como:

Consultas médicas

Orientación para trámites

Atención directa de dependencias estatales

Capacitación y apoyo para mejorar ingresos

Uno de los ejes principales de estas jornadas es la capacitación. A través de más de 400 cursos y certificaciones, se busca que las personas desarrollen habilidades prácticas que les permitan acceder a un empleo o generar ingresos por cuenta propia.

También se brinda acompañamiento a emprendedores y pequeños negocios, con herramientas para formalizar proyectos, fortalecer marcas y acceder a financiamiento.

Una estrategia que llega a todo Puebla

Estas jornadas forman parte de una estrategia estatal que busca tener presencia en los 217 municipios de Puebla y en distintas microrregiones, con el objetivo de acercar servicios a la población sin que tenga que desplazarse largas distancias.

El enfoque es facilitar el acceso a programas públicos, atender necesidades reales y fortalecer la economía local desde cada comunidad.

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