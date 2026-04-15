El ambicioso proyecto que transformaría el Aeropuerto de Puebla: incluye hotel, plaza comercial y aerolíneas con nuevas rutas

El Aeropuerto Internacional de Puebla se moderniza con una fuerte inversión que rondaría los 420 millones de pesos.

El Aeropuerto Internacional de Puebla se moderniza con una fuerte inversión que rondaría los 420 millones de pesos.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) evalúa tres cartas de intención para construir un hotel, una plaza comercial y una central camionera en el Aeropuerto Internacional de Puebla. La Coparmex impulsa estos proyectos este 2026.

El Gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó una inversión total de 420 millones de pesos para la modernización de la terminal en Huejotzingo. De este monto, el Gobierno de Puebla aporta 300 millones de pesos, mientras que la Guardia Nacional, a través del Grupo Mundo Maya, inyecta los 120 millones de pesos restantes para infraestructura.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué proyectos de inversión privada llegarán al Aeropuerto de Puebla?

La Coparmex Puebla, encabezada por Beatriz Camacho Ruiz, coordina con el sector privado la ejecución de desarrollos inmobiliarios y de servicios en terrenos estatales. El objetivo es solventar la falta de oferta comercial ante la llegada masiva de nuevos pasajeros durante el presente año.

Proyectos clave en evaluación por Sedetra:

Hotel de cadena: Estancia para pasajeros de negocios y tripulaciones.

Estancia para pasajeros de negocios y tripulaciones. Plaza Comercial: Espacios de retail y servicios básicos para usuarios de la terminal.

Espacios de retail y servicios básicos para usuarios de la terminal. Central Camionera: Nodo de interconexión terrestre para facilitar el traslado a la capital y estados vecinos.

Nodo de interconexión terrestre para facilitar el traslado a la capital y estados vecinos. Ampliación de pistas: Obra técnica respaldada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho, @CoparmexPdtePue participó en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo del Estado, donde se presentó la estrategia de promoción de las 12 nuevas rutas aéreas que operarán desde el Aeropuerto Internacional… pic.twitter.com/uCTgbYiBzY — COPARMEX Puebla (@CoparmexPuebla) March 3, 2026

¿Cuándo inician los nuevos vuelos internacionales en Puebla?

La modernización es urgente debido a que aerolíneas comerciales ya programaron el despegue de 12 nuevas rutas nacionales e internacionales. El Gobierno de Puebla busca evitar que las empresas pierdan interés por falta de servicios dignos o capacidad operativa en la zona de Huejotzingo.

Calendario y metas de conectividad 2026:

Lanzamiento de rutas: Junio de 2026.

Junio de 2026. Frecuencias: Incremento del 40% en operaciones diarias estimadas.

Incremento del 40% en operaciones diarias estimadas. Mercancías: Estrategia para el traslado de productos perecederos hacia el sur del país.

Estrategia para el traslado de productos perecederos hacia el sur del país. Requisitos oficiales: Las empresas deben cumplir con los protocolos de seguridad de la SEDENA y Guardia Nacional.

✈️✨ La modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla impulsa el turismo, la conectividad y el desarrollo económico.



Bajo el liderazgo del gobernador @armentapuebla_ y en coordinación con la presidenta @Claudiashein, el estado avanza con visión de futuro.… pic.twitter.com/YPIrel7yrr — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) April 5, 2026

¿Cómo beneficia la ampliación del aeropuerto al desarrollo económico de Puebla?

La Secretaría de Economía estatal y organismos como Canacintra y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) trabajan en el rescate del corredor industrial cercano a la terminal. La infraestructura no solo detonará el turismo, sino que reducirá costos logísticos para la industria poblana.

Impacto directo en la economía poblana:

Reducción de tiempos: El transporte de artículos perecederos vía aérea evitará las demoras de la carga terrestre. Generación de empleo: Las obras de construcción en 2026 demandarán mano de obra local en Huejotzingo. Facilidades administrativas: El Gobernador Alejandro Armenta garantizó “costo cero” en trámites de acompañamiento para inversionistas poblanos. Costo de la obra: Inversión pública-privada superior a los 420 millones de pesos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.