Es oficial: transporte antiguo en Puebla podrá seguir circulando con este código temporal

Las unidades de transporte público antiguas en Puebla podrán seguir operando de forma temporal gracias a un esquema autorizado por el gobierno estatal. La medida permite mantener el servicio mientras avanza la renovación de unidades, sin afectar a usuarios ni concesionarios.

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla confirmó que los vehículos podrán circular siempre que cuenten con un holograma temporal con código QR, el cual funciona como un permiso provisional durante este proceso.

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¿Qué es el código temporal para transporte en Puebla?

Se trata de un holograma con código QR que permite identificar a las unidades que están en proceso de sustitución. Este mecanismo sirve como autorización temporal y puede ser verificado por las autoridades.

Entre sus principales características están:

Es único para cada unidad

No es transferible

Permite verificación oficial

Funciona como permiso provisional

Este esquema busca mantener el orden y evitar irregularidades durante la transición del transporte.

🚍 Atención concesionarias y concesionarios.



Del 7 al 15 de abril, podrán acudir por su holograma temporal con código QR, el cual permitirá continuar operando con su unidad actual mientras reciben su nuevo vehículo.



Deberán presentarse en la Secretaría de Movilidad y… pic.twitter.com/F8zz9eYwCg — Secretaría de Movilidad y Transporte (@MTGobPue) April 7, 2026

¿Qué unidades pueden seguir circulando con este permiso?

No todos los vehículos antiguos podrán acceder a este beneficio. Solo aplica para concesionarios que ya estén en proceso de renovación de sus unidades.

Además, el permiso está dirigido a:

Camiones

Urvans

Midibuses

Todos deben estar registrados y acreditar que se encuentran en proceso de sustitución.

¿Cuándo y cómo se tramita el holograma con código QR?

El trámite es gratuito y debe realizarse directamente en la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla.

Las fechas y condiciones son:

Periodo: del 7 al 15 de abril de 2026

Horario: de 16:00 a 18:00 horas

Requisito: comprobar proceso de renovación de la unidad

Las autoridades hicieron un llamado a realizar el trámite dentro de este plazo para poder seguir operando sin contratiempos.

¿Por qué se implementó esta medida?

El objetivo principal es garantizar que el servicio de transporte en Puebla no se vea interrumpido mientras se lleva a cabo la modernización del parque vehicular.

Con esta acción se busca:

Mantener la continuidad del servicio para usuarios

Dar certeza a concesionarios durante la transición

Avanzar hacia unidades más modernas y seguras

¿Habrá sanciones por uso indebido?

Las autoridades advirtieron que cualquier uso incorrecto del holograma o intento de falsificación será sancionado conforme a la ley.

Este permiso es temporal, regulado y exclusivo para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

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