Buscan eliminar este cobro a víctimas de robo de autos en Puebla

En Puebla, una iniciativa legislativa busca eliminar uno de los cobros más criticados por ciudadanos que han sido víctimas de robo de vehículo: el pago por grúas y corralones al momento de recuperar sus unidades.

La propuesta es impulsada por el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, quien plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que las personas afectadas no tengan que cubrir gastos como arrastre, maniobras de salvamento y almacenaje, siempre que acrediten la propiedad del vehículo con documentos oficiales.

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¿Qué cobros buscan eliminar a víctimas de robo de autos en Puebla?

Actualmente, cuando un vehículo robado es recuperado, suele ser trasladado a depósitos oficiales mientras continúan las investigaciones. Durante ese tiempo, se generan costos por servicios de grúa y resguardo que deben ser pagados por las propias víctimas para poder recuperar su unidad.

La iniciativa propone que, en estos casos, la Fiscalía de Puebla entregue los vehículos sin cobrar estos conceptos, evitando así que las personas tengan que asumir gastos por un servicio que no solicitaron.

El problema: costos que pueden superar el valor del vehículo

Uno de los principales argumentos detrás de esta reforma es el impacto económico que enfrentan las víctimas. En algunos casos, los cobros acumulados por el tiempo que el vehículo permanece en el corralón pueden ser tan elevados que incluso superan el valor de la unidad.

Además, el tiempo que duran las investigaciones provoca que los autos permanezcan retenidos durante días o semanas, lo que incrementa los costos y complica su recuperación.

📣 El diputado Jaime Alejandro Aurioles presentó una iniciativa para exentar a las víctimas del delito de robo de vehículo del pago de los gastos y derechos de grúas y corralones 🚨😮. pic.twitter.com/vYo8czi2jq — Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) April 7, 2026

Buscan evitar la revictimización

El diputado Aurioles explicó que esta propuesta surge a partir de peticiones ciudadanas, en las que se ha señalado que las víctimas no solo enfrentan la pérdida de su vehículo, sino también una carga económica adicional al momento de recuperarlo.

Por ello, uno de los objetivos centrales es evitar la revictimización, es decir, que las personas afectadas no tengan que pagar por las consecuencias de un delito que ya sufrieron.

Iniciativa en análisis en el Congreso de Puebla

La reforma fue presentada en el Congreso local y se encuentra en proceso de análisis. Fue impulsada en conjunto con el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri.

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