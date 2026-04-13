Ultimátum en Puebla para las empresas de transporte: el trámite es gratis pero obligatorio

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla estableció el 15 de abril como fecha límite para que los concesionarios tramiten el código QR de circulación temporal. Este holograma es el único documento legal que permitirá a las unidades antiguas operar mientras concluyen su proceso de renovación vehicular.

El Gobierno de Puebla advirtió que el trámite, aunque gratuito, tiene carácter obligatorio para evitar el retiro inmediato de las unidades de circulación. Los transportistas deben acudir a las oficinas de la SMT con la documentación que acredite la compra de un modelo 2024-2026, asegurando así la continuidad del servicio bajo las nuevas normas de modernización estatal en 2026.

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¿Cómo obtener el código QR para transporte público en Puebla?

La Secretaría de Movilidad y Transporte informó que el trámite debe realizarse de forma presencial. Este código funciona como un permiso temporal y verificable que distingue a las unidades legales en transición de aquellas que operan fuera de la normativa vigente.

Requisitos oficiales para el trámite:

Presentar copia del título de concesión vigente.

copia del título de concesión vigente. Entregar factura o carta factura original de la nueva unidad adquirida (modelos 2024-2026).

factura o carta factura original de la nueva unidad adquirida (modelos 2024-2026). Exhibir carta del proveedor con compromiso de fecha de entrega si aún no se tiene el vehículo.

carta del proveedor con compromiso de fecha de entrega si aún no se tiene el vehículo. Sede: Oficinas centrales de la SMT en Rosendo Márquez #1501, Ciudad de Puebla.

Oficinas centrales de la SMT en Rosendo Márquez #1501, Ciudad de Puebla. Horario: De 16:00 a 18:00 horas.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar el holograma del SMT en Puebla?

El proceso de distribución de los códigos QR comenzó este 7 de abril y cuenta con un periodo de ejecución limitado para asegurar el orden en las rutas. La SMT advirtió que el uso indebido o la transferencia del código a otra unidad será motivo de sanciones administrativas severas y el retiro del vehículo.

Fechas y plazos clave:

Inicio de entrega: Martes 7 de abril de 2026.

Martes 7 de abril de 2026. Fecha Límite: Miércoles 15 de abril de 2026.

Miércoles 15 de abril de 2026. Costo: $0 pesos (trámite gratuito).

$0 pesos (trámite gratuito). Vigencia: Temporal, únicamente mientras se concreta la entrega de la unidad nueva.

¿Qué avances tiene la modernización del transporte en Puebla este 2026?

A través del Programa Integral de Modernización y Reordenamiento, el Gobierno de Puebla ha logrado regularizar la situación fiscal y física de miles de concesionarios. La Secretaría de Movilidad y Transporte confirmó que más del 90% de los transportistas ya cumplieron con la Revista Vehicular y el censo correspondiente.

Cifras de impacto del programa:

Unidades censadas: 23 mil 915 vehículos atendidos por la SMT. Vehículos acreditados: 18 mil 750 unidades cumplieron con los estándares de seguridad. Nuevas unidades: Incorporación de 3 mil 322 vehículos modelos 2024 al 2026. Apoyo económico: Subsidio del 20% a fondo perdido para la compra de autobuses nuevos.

Con la entrega de estos códigos QR, la Secretaría de Movilidad y Transporte busca una transición ordenada que no afecte el bolsillo de los concesionarios ni el tiempo de traslado de los usuarios. La medida garantiza que ninguna ruta quede desatendida mientras los nuevos autobuses llegan a las calles de la entidad.