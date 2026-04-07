Ni control vehicular ni multas: Puebla podría sumar este nuevo requisito para tener la tenencia 100% gratis

Los conductores de Puebla conocen bien las condiciones para acceder a la tenencia 100% gratis: pagar a tiempo el control vehicular y no cargar fotomultas pendientes. Pero una propuesta legislativa del Partido Verde amenaza con añadir un candado más al beneficio, y la condición apunta directamente a un hábito que la mayoría de los automovilistas poblanos ignora.

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El nuevo requisito para obtener la tenencia 100% gratis en Puebla

El diputado Jaime Natale Uranga propone reformar la Ley Hacendaria para que la verificación vehicular semestral sea obligatoria para acceder a la condonación. Quien no la realice en sus dos periodos del año, pierde el subsidio completo.

El dato que impulsa la iniciativa es contundente: apenas el 30% de los vehículos en Puebla cumple con la verificación anual. Las sanciones por hacerlo fuera de tiempo no resultan suficiente incentivo para los automovilistas.

La reforma también endurece otras gestiones. Ningún ciudadano podrá realizar altas, bajas o cambios de propietario ante el Registro Estatal Vehicular si la unidad no presenta sus hologramas de verificación vigentes.

La Tenencia Vehicular en Puebla exige algo más para ser gratis este año.|@vjalisco_

¿Qué sigue y cómo afecta tu bolsillo?

La propuesta llega ahora a las comisiones del Congreso del Estado de Puebla, donde legisladores analizarán su viabilidad antes de someterla a votación. No hay fecha definida para su resolución.

De aprobarse, el gasto anual de los automovilistas poblanos cambia de forma importante. Ya no bastará con el control vehicular: habrá que costear también los dos periodos de verificación semestral para conservar el beneficio.

Quien no planifique con anticipación, arriesga perder una condonación del 100% que representa un alivio real al presupuesto familiar. El nuevo requisito convierte un trámite ambiental en una condición económica directa.