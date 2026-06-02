Si estás en búsqueda de trabajo, Alemania busca trabajadores mexicanos expertos en fisioterapia, disciplina de la salud que previene, trata y rehabilita lesiones, enfermedades o discapacidades.

Esta oportunidad de empleo es única, pues además de aprender y conocer sobre otra cultura e idioma, se ofrece un sueldo competitivo.

El idioma para este programa de movilidad laboral internacional no es un problema, pues no se requiere hablar alemán.

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¿Qué se necesita para trabajar en Alemania como fisioterapeuta?

El trabajo de fisioterapia se publicó en el Portal del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno de México, por lo que no se trata de una oferta fraudulenta.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Licenciatura en Fisioterapia (indispensable estar titulado).

Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en el área.

Conocimientos en: Rehabilitación física, terapia manual, ejercicios terapéuticos, valoración física y funcional.

Habilidades como: Trabajo en equipo, comunicación efectiva, adaptación al cambio, orientación al paciente, compromiso y mejora continua.

Trabajo de fisioterapia: Sueldo para mexicanos en Alemania

Las condiciones laborales implican un horario de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, es decir, una jornada de tiempo completo. Asimismo se requiere disponibilidad para viajar y el contrato es temporal.

El inicio del proceso del proceso de reclutamiento fue el 27 de mayo de 2026 y concluirá el 22 de julio de 2026. Para más detalles da click aquí.

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