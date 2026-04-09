Un municipio de Jalisco estrenó un nuevo esquema de recolección de basura con un pedido para todos los vecinos

La Dirección de Servicios Eficientes de Puerto Vallarta activó un nuevo esquema de recolección de basura tras la salida de la empresa concesionaria por adeudos municipales. El servicio operará ahora bajo administración directa del municipio.

Rodolfo Domínguez Monroy, titular de la dependencia, confirmó la operación de 35 unidades distribuidas en turnos matutinos, vespertinos y nocturnos. Esta transición ocurre luego de que el alcalde Luis Ernesto Munguía González ordenara la renta de 25 camiones adicionales para garantizar la limpieza en la franja turística y zonas habitacionales.

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¿Cuáles son los nuevos horarios de recolección de basura en Puerto Vallarta?

La Dirección de Servicios Eficientes estableció horarios estrictos para evitar la acumulación de residuos en la vía pública. El nuevo esquema municipal requiere que los ciudadanos ajusten la disposición de sus desechos, pasando de la puerta del domicilio a puntos de acopio estratégicos. La basura debe colocarse exclusivamente en las esquinas de las rutas establecidas, no frente a las casas.

Horarios y dinámicas oficiales:

Turno matutino: Las unidades inician recorridos a partir de las 07:30 horas.

Las unidades inician recorridos a partir de las 07:30 horas. Turno vespertino : A partir de las 14 horas

: A partir de las 14 horas Turno nocturno: La recolección comienza desde las 19:00 horas.

La recolección comienza desde las 19:00 horas. Frecuencia: El sistema operará los siete días de la semana para cubrir el rezago dejado por la anterior concesionaria.

¿Por qué terminó el contrato con la empresa recolectora en Puerto Vallarta?

La salida de la concesionaria privada se formalizó el 31 de marzo, tras denunciar un incumplimiento de pago de más de nueve meses por parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Ante la imposibilidad financiera de la empresa para sostener la logística, el municipio optó por retomar la soberanía del servicio.

Puntos clave de la estrategia municipal:

Inversión en activos: El alcalde negocia la adquisición de maquinaria y la báscula del relleno sanitario para que pasen a ser patrimonio municipal.

El alcalde negocia la adquisición de maquinaria y la báscula del relleno sanitario para que pasen a ser patrimonio municipal. Liquidación de deuda: El gobierno local plantea acuerdos para cubrir los montos adeudados y evitar litigios prolongados.

El gobierno local plantea acuerdos para cubrir los montos adeudados y evitar litigios prolongados. Sostenibilidad: La Dirección de Sostenibilidad Ambiental y la Guardia Ecológica supervisarán que las rutas se cumplan sin afectar los ecosistemas locales.

¿Cómo consultar las rutas y colonias del nuevo sistema de recolección?

Para facilitar la transición, el Gobierno de Puerto Vallarta publicó el catálogo completo de rutas a través de sus plataformas digitales. La Dirección de Servicios Eficientes exhorta a los vecinos a verificar el turno que corresponde a su colonia para evitar sanciones por sacar los residuos a destiempo.

El pedido de las autoridades para los ciudadanos de Puerto Vallarta:

Identificar la esquina más cercana a su domicilio asignada como punto de recolección. Respetar el horario de salida del camión para que la basura no permanezca en la calle bajo el sol. Consultar los detalles de rutas en las redes oficiales de la Dirección de Servicios Eficientes.