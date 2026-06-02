A poco más de dos semanas del inicio de la temporada ciclónica en el Pacífico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 2 de junio se formó la depresión tropical Uno-E, la primera del año.

De acuerdo con información del SMN, el centro este fenómeno se ubica a 2,335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y presenta vientos máximos sostenidos de 45 km/h con rachas de hasta 65 km/h y un desplazamiento hacia el oeste de 6 km/h.

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¿Depresión tropical Uno-E representa riesgo para México?

De acuerdo con información del SMN y Conagua Clima, este fenómeno no representa amenaza para el territorio mexicano, aunque se prevé que se intensifique a tormenta tropical durante las próximas 36 horas.

La trayectoria prevista por especialistas señala que la depresión tropical continuará desplazándose hacia las aguas del océano Pacífico, alejándose de la Península de Baja California.

A pesar de ello, en caso de alcanzar la categoría de tormenta tropical recibiría el nombre de “Amanda”, al ser el primer fenómeno de este tipo en la presente temporada.

Se ha formado la #DepresiónTropical Uno-E en el océano #Pacífico, siendo el primer #CiclónTropical de la temporada. Debido a su distancia y trayectoria, no representa un peligro para #México.



Para mayor información consulta el gráfico. 🫡 pic.twitter.com/jARwOyyN1P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

¿Qué es una depresión tropical?

La depresión tropical es la etapa inicial de un ciclón tropical. De acuerdo con información de Protección Civil, en esta primera etapa se caracteriza por ser un sistema organizado de nubes y tormentas con circulación cerrada en superficie.

En esta etapa inicial, puede alcanzar vientos máximos sostenidos de hasta 62 km/h.

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