Un grupo de manifestantes bloquea hoy martes 2 de junio el acceso vehicular a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la CDMX, desde Circuito Interior, provocando caos vial y afectando la movilidad de trabajadores y pasajeros.

Los inconformes exigen justicia por la muerte de un joven, ocurrida recientemente en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza.

#AICMinforma:



Se presenta cierre sobre el Circuito Interior, metros antes de la entrada a la Terminal 1, por presencia de manifestantes.



Se recomienda a los pasajeros que tienen un vuelo desde esta terminal, tomar alternativas y consultar con la aerolínea el estatus de sus… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

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A través de su cuenta de X, el AICM informó sobre e cierre del acceso y recomendó a los usuarios anticipar su llegada, así como utilizar rutas alternas para evitar contratiempos en sus vuelos.

Vías alternas para llegar al aeropuerto CDMX y evitar el bloqueo de hoy

Las rutas alternas para llegar al AICM evitando Circuito Interior dependen de tu punto de origen y la terminal, pero las principales vías rápidas son Viaducto Río Piedad, Eje 1 Norte, Avenida Oceanía y Calzada Ignacio Zaragoza.

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