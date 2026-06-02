El dolor de Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura: “Siento una tristeza muy humana por una era que desaparece para siempre”

Olga Tokarczuk, escritora polaca ganadora del Premio Nobel de Literatura 2018, desató una ola de críticas después de revelar públicamente que usa inteligencia artificial como herramienta en su proceso creativo. Las declaraciones se dieron durante su participación en Impact’26, una conferencia de referentes políticos, empresariales y culturales celebrada en Poznań, Polonia.

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¿Qué dijo Olga Tokarczuk sobre la inteligencia artificial y la literatura?

En su conferencia, Tokarczuk describió cómo adquirió “la versión más avanzada” de un modelo de lenguaje con inteligencia artificial y cómo la experiencia la sorprendió: “A menudo me sorprende gratamente cómo amplía y profundiza mi pensamiento creativo”, dijo la autora.

Además, la ganadora del Nobel de Literatura reconoció que ocasionalmente le presenta una idea a la IA para que la analice. A modo de ejemplo, la autora contó que, mientras escribía su próxima novela —que se publicará en 2026—, le pidió al modelo que le sugiriera qué canciones podrían haber bailado sus personajes décadas atrás. Una de las sugerencias tenía un error en el nombre. “Hay que tener cuidado con las alucinaciones”, advirtió.

Pero más allá de su uso de la IA, lo que más resonó fue su melancolía por el futuro de la escritura: “Me duele el corazón por la desaparición de la literatura tradicional, escrita durante meses en soledad, una obra de vida creada en la mente de un individuo único y plenamente consciente. No creo que ningún chatbot moderno pueda hablar nunca de una manera tan exquisita“.

“Siento una tristeza profunda y muy humana por una era que está desapareciendo para siempre”, añadió durante su presentación.

Olga Tokarczuk Olga Tokarczuk firma el libro de visitas de la Fundación Nobel, firmado por los laureados desde 1952, durante su visita a la Fundación Nobel el 12 de diciembre de 2019. Nobel Prize Outreach. (Alexander Mahmoud)

¿Por qué la autora galardonada con el Nobel de Literatura aclaró sus dichos sobre la IA?

Tras el discurso de la galardonada con el Nobel, aparecieron las críticas en redes sociales. Uno de los comentarios destacados fue el del escritor polaco Szczepan Twardoch. Aunque sin mencionar directamente a su colega, el autor publicó en Facebook que “tendría que perder la razón para usar un modelo de lenguaje en esta noble búsqueda que es la literatura".

Ante el rechazo generalizado, Tokarczuk aclaró: “Utilizo la inteligencia artificial siguiendo los mismos principios que la mayoría de la gente en el mundo: la considero una herramienta que permite documentar y verificar los hechos con mayor rapidez”.

Además, la Nobel de Literatura aseguró que ninguno de sus textos — incluida su próxima novela— ha sido escrito con ayuda de la inteligencia artificial, “salvo para utilizarla como herramienta para una investigación preliminar más rápida”.

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