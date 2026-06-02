Congreso de Edomex lanza importante aviso en medio de la ola de casos de gusano barrenador

El Congreso del Estado de México emitió un llamado urgente para reforzar las medidas de contención contra la plaga del gusano barrenador en el Edomex. La Secretaría del Campo estatal instaló cercos sanitarios tras registrarse casos activos de la larva Cochliomyia hominivorax tanto en personas como en animales. Las brigadas de salud intensificaron la vigilancia epidemiológica.

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¿Cuáles son los municipios con casos activos de gusano barrenador en el Edomex?

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó un acumulado de 277 contagios en territorio mexiquense. La dispersión geográfica del parásito mantiene bajo observación epidemiológica a diversas demarcaciones, concentrando la mayor incidencia en la zona sur debido al clima.

Las brigadas zoosanitarias mantienen un monitoreo permanente debido a infecciones activas distribuidas en los siguientes municipios:

Zona sur y oriente: localidades como Tejupilco, Luvianos, Malinalco, Tenancingo, Ayapango y Tepetlixpa.

localidades como Tejupilco, Luvianos, Malinalco, Tenancingo, Ayapango y Tepetlixpa. Valle de Toluca: Calimaya, Tianguistenco y zonas propensas a la humedad ambiental.

Calimaya, Tianguistenco y zonas propensas a la humedad ambiental. Valle de México: Aculco, La Paz y Texcoco.

¿Qué medidas de prevención e higiene deben aplicar los ganaderos y dueños de mascotas?

La plaga del gusano barrenador se origina cuando la mosca deposita sus huevecillos en lesiones expuestas, por lo que la detección temprana resulta indispensable para interrumpir el ciclo biológico de la larva. Las autoridades del Estado de México diseñaron pautas de higiene enfocadas en el cuidado de mamíferos.

Los productores del campo y propietarios de mascotas deben ejecutar las siguientes acciones de control zoosanitario:

Revisar heridas abiertas: inspeccionar diariamente al ganado bovino, porcino, ovino y caninos para descartar la presencia de larvas.

inspeccionar diariamente al ganado bovino, porcino, ovino y caninos para descartar la presencia de larvas. Utilizar los kits zoosanitarios: aplicar el material de curación distribuido por el Senasica en las zonas de pastoreo.

aplicar el material de curación distribuido por el Senasica en las zonas de pastoreo. Reportar sospechas de miasis: notificar de forma inmediata cualquier anomalía física detectada en los animales llamando a la línea telefónica oficial 800 7512 100.

¿Cuál es el panorama de contagios por gusano barrenador en perros dentro del Edomex?

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) confirmó que el Estado de México acumula 30 casos detectados en caninos, de los cuales mantiene al menos 13 contagios activos distribuidos en 11 municipios mexiquenses. Los perros ocupan el tercer lugar en prevalencia de la enfermedad dentro de la entidad, concentrando la mayor incidencia en la zona sur debido a las condiciones climáticas que favorecen la reproducción de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Las alertas sanitarias se mantienen encendidas entre los especialistas y propietarios de mascotas debido a la facilidad con la que este parásito se desarrolla en heridas abiertas si no recibe atención oportuna. El avance de la plaga plantea un serio desafío de contención y monitoreo biológico en municipios como Texcoco, Tejupilco, Tenancingo, Valle de Bravo, Metepec y Cuautitlán.

Alerta. La mayoría de los casos de gusano barrenador en perros se registraron en zonas rurales (SbytovaMN/Getty Images)

La Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México desplegó 20 brigadas operativas integradas por 40 médicos veterinarios capacitados para la contención biológica de la plaga. La estrategia institucional incluye la operación de dos módulos especializados y la distribución de más de 300 kits de curación, logrando capturar y destruir larvas para evitar la propagación potencial de aproximadamente 4 mil millones de moscas adultas en el sur de la entidad.

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