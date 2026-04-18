Adiós a esta costumbre familiar: Puebla multará a todos los conductores que cometan este error con sus hijos

Autoridades de Puebla recomiendan que niñas y niños, menores de edad, viajen en los asientos traseros.

Autoridades de Puebla recomiendan que niñas y niños, menores de edad, viajen en los asientos traseros. | Getty Images/Getty Images

Una práctica común, relacionada con el transporte de menores de edad, podría salir cara en Puebla. Y es que de acuerdo con la normativa municipal, llevar a niños en el asiento delantero del automóvil ya es motivo de sanción.

Esta medida busca reforzar la seguridad vial y reducir riesgos para niñas y niños durante los traslados diarios.

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¿Cuál es la multa por llevar niños en el asiento delantero?

De acuerdo con el Artículo 25, fracción XIX del Reglamento de Tránsito del Municipio de Puebla establece que está prohibido transportar a menores de 12 años en los asientos delanteros del vehículo.

La sanción por incumplir esta disposición va de 8 a 12 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre $938 y $41,407 pesos.

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¿Por qué está prohibido?

Esta restricción tiene como objetivo proteger la integridad de los menores, ya que el asiento delantero representa un mayor riesgo en caso de accidente, especialmente por la activación de bolsas de aire.

Por ello, las autoridades de Puebla recomiendan que niñas y niños viajen en los asientos traseros y, de ser posible, utilizando sistemas de retención adecuados a su edad y tamaño.

¿Qué otras multas contempla este reglamento?

Además de esta infracción, el mismo artículo establece sanciones para otras conductas comunes al volante. En estos casos, las multas pueden ir de 8 hasta 30 UMA, es decir, aproximadamente entre $938 y $3,519 pesos, dependiendo de la falta.

Entre las infracciones más relevantes se encuentran:

Circular sobre banquetas, ciclovías o espacios exclusivos para peatones

Conducir en sentido contrario

Invadir carriles confinados o de uso exclusivo

No respetar pasos peatonales o detenerse sobre ellos

Rebasar a un vehículo detenido para dar paso a peatones

Circular en reversa en zonas peligrosas como intersecciones o curvas

Manejar a una velocidad que salpique a peatones o ciclistas

Una medida para reforzar la seguridad vial

Estas disposiciones buscan mejorar la convivencia en la vía pública y reducir riesgos tanto para automovilistas como para peatones.

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