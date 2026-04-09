Es ley y pocos conductores lo saben: Puebla multará a quienes cometan este error al circular en reversa

Circular en reversa parece una maniobra cotidiana, pero en Puebla existe una norma que pocos conductores conocen. El Orden Jurídico Poblano regula con precisión esta acción al volante y su incumplimiento tiene consecuencias económicas directas. Si crees que dar marcha atrás sin límite está permitido, lo que establece la ley te sorprenderá.

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¿Cuál es la multa que aplica Puebla a conductores por conducir en reversa?

El Artículo 25, fracción VIII del Orden Jurídico Poblano lo deja claro: circular en reversa más de diez metros genera una sanción económica inmediata. La multa va de 8 a 12 UMA, lo que equivale entre $938.48 y $1,407.72 pesos.

No importa si la calle parece solitaria o si la maniobra dura segundos. La distancia es el factor determinante, no la intención del conductor. Superar esos diez metros activa la infracción de forma automática.

Esta sanción económica aplica para cualquier conductor que circule en territorio poblano. El desconocimiento de la norma no exime de la multa, según establece el propio marco jurídico estatal.

|Imagen ilustrativa

¿Cómo evitar ser multado en Puebla por conducir en reversa?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es el referente que determina el monto exacto de la sanción. Su valor cambia cada año, por lo que la multa puede incrementarse en futuros ajustes federales.

Antes de dar marcha atrás, calcula mentalmente la distancia: diez metros equivalen aproximadamente a la longitud de dos autos estándar. Rebasar esa medida en reversa convierte una maniobra simple en una infracción con costo real.

Conocer el reglamento vial de Puebla es la única forma de evitar sanciones innecesarias. Esta norma está vigente y las autoridades pueden aplicarla en cualquier vialidad del estado.