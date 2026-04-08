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Beca Conectividad 2026: Registro para obtener 5GB de internet y llamadas gratis en Puebla

¡Navega sin gastar! La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años, quienes deberán realizar su registro en línea y presentar una serie de documentos.

Puebla abre convocatoria de Becas de Conectividad para jóvenes estudiantes
|Getty Images

Escrito por: Majo Santillán González

Contar con internet es de suma importancia para que las y los estudiantes puedan realizar sus tareas escolares. Sin embargo, la conectividad sigue siendo un desafío en algunas zonas del país. Con el objetivo de reducir la brecha digital y fortalecer el acceso a la educación en 2026, se anunció la apertura de una beca que cubrirá este rubro.

Se trata del Programa Becas de Conectividad para el Bienestar, ¿dónde y cómo aplicar para que dejes de sufrir? La convocatoria se encuentra abierta actualmente.

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Becas de Conectividad registro y requisitos

La convocatoria dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios de telefonía e internet. Los interesados deberán realizar su registro en línea y presentar los siguientes documentos:

  • CURP
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Documento escolar vigente
  • Identificación oficial (o de tutor en caso de menores de edad)
  • Para menores de 18 años, también se requiere una carta responsiva firmada por madre, padre o tutor.

¿Qué da la Beca de Conectividad 2026?

La beca consiste en una SIM para celular que tiene un paquete de 5GB de datos para navegación, acceso ilimitado a redes sociales, excepto TikTok y YouTube, así como 250 mensajes SMS a otras compañías; también se contemplan mil 500 minutos para llamadas dentro de México.

Adicionalmente, se otorgan 750 minutos para llamadas a Estados Unidos y Canadá, además de comunicación ilimitada entre beneficiarios del programa. El apoyo abarca el acceso a plataformas científicas, tecnológicas y educativas, así como bibliotecas digitales.

Asimismo los beneficiarios podrán contar con un servicio de telemedicina, que brinda acceso a medicina general, psicología y nutriología a través de video asistencia y chat médico.

¿Cuánto dura la Beca de Conectividad 2026?

La vigencia es hasta diciembre de 2026. En este enlace puedes encontrar más detalles.

Con la Beca de Conectividad las y los jóvenes podrán completar sus tareas, investigar y comunicarse con maestros y compañeros sin limitaciones por datos móviles.

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