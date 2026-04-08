Beca Conectividad 2026: Registro para obtener 5GB de internet y llamadas gratis en Puebla

Contar con internet es de suma importancia para que las y los estudiantes puedan realizar sus tareas escolares. Sin embargo, la conectividad sigue siendo un desafío en algunas zonas del país. Con el objetivo de reducir la brecha digital y fortalecer el acceso a la educación en 2026, se anunció la apertura de una beca que cubrirá este rubro.

Se trata del Programa Becas de Conectividad para el Bienestar, ¿dónde y cómo aplicar para que dejes de sufrir? La convocatoria se encuentra abierta actualmente.

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Becas de Conectividad registro y requisitos

La convocatoria dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios de telefonía e internet. Los interesados deberán realizar su registro en línea y presentar los siguientes documentos:



CURP

Comprobante de domicilio reciente

Documento escolar vigente

Identificación oficial (o de tutor en caso de menores de edad)

Para menores de 18 años, también se requiere una carta responsiva firmada por madre, padre o tutor.

¿Qué da la Beca de Conectividad 2026?

La beca consiste en una SIM para celular que tiene un paquete de 5GB de datos para navegación, acceso ilimitado a redes sociales, excepto TikTok y YouTube, así como 250 mensajes SMS a otras compañías; también se contemplan mil 500 minutos para llamadas dentro de México.

Adicionalmente, se otorgan 750 minutos para llamadas a Estados Unidos y Canadá, además de comunicación ilimitada entre beneficiarios del programa. El apoyo abarca el acceso a plataformas científicas, tecnológicas y educativas, así como bibliotecas digitales.

Asimismo los beneficiarios podrán contar con un servicio de telemedicina, que brinda acceso a medicina general, psicología y nutriología a través de video asistencia y chat médico.

¿Cuánto dura la Beca de Conectividad 2026?

La vigencia es hasta diciembre de 2026. En este enlace puedes encontrar más detalles.

Con la Beca de Conectividad las y los jóvenes podrán completar sus tareas, investigar y comunicarse con maestros y compañeros sin limitaciones por datos móviles.

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