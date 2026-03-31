Becas de conectividad 2026 en Puebla: requisitos para completar el registro exitoso

Las Becas de Conectividad para el Bienestar en Puebla ya están disponibles para estudiantes de entre 15 y 29 años, quienes podrán acceder a internet gratuito, llamadas y mensajes durante varios meses como parte de este programa social.

Este apoyo está dirigido a jóvenes que estudian en instituciones públicas y viven en zonas con condiciones de pobreza, marginación o rezago social, con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas educativas.

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¿Quiénes pueden registrarse a las Becas de Conectividad en Puebla?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar del estado, encabezada por Laura Artemisa García Chávez, el programa, disponible hasta el mes de diciembre de 2026, está enfocado en estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:

Tener entre 15 y 29 años

Estar inscritos en nivel medio superior o superior

Pertenecer a una institución pública

Vivir en municipios con condiciones de vulnerabilidad

¿Qué incluye la Beca de Conectividad para el Bienestar?

A diferencia de otros apoyos, este programa ofrece servicios de conectividad en lugar de dinero, lo que permite a los estudiantes mantenerse en línea para sus actividades académicas.

El beneficio incluye:

5 GB de internet móvil al mes

Redes sociales ilimitadas (excepto algunas plataformas como video)

Llamadas y mensajes SMS sin costo dentro de la red

Minutos adicionales para otras compañías, incluyendo llamadas internacionales

Acceso a herramientas digitales y plataformas educativas

Posibilidad de servicios complementarios como telemedicina

En algunos casos, el servicio de telemedicina estará disponible para un número limitado de beneficiarios y no sustituye la atención médica de emergencia.

La beca incluye varios beneficios como una SIM de 5 GB de internet móvil al mes. |Imagen Ilustrativa

¿Cuáles son los requisitos en Puebla para registrarse al programa Becas de Conectividad 2026?

Para solicitar este apoyo, las y los interesados deben reunir la siguiente documentación:

CURP

Comprobante de domicilio vigente

Constancia de estudios activa

Identificación oficial

En caso de ser menor de edad, también será necesario presentar:

Identificación del padre, madre o tutor

Carta responsiva firmada

Para quienes ya hayan sido beneficiarios anteriormente, se deberá contar con el formato de confirmación de continuidad correspondiente.

¿Cómo registrarse a las Becas de Conectividad en Puebla?

El proceso de inscripción se realiza en línea a través de este enlace.

Una vez completado el registro, la información será validada y, en caso de ser aprobada, las y los beneficiarios recibirán una tarjeta SIM con la que podrán acceder a los servicios incluidos en el programa.

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