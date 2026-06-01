México envejece y muy pronto tendrá más adultos mayores que niños, según Conapo

En los próximos años, México enfrentará un desafío demográfico sin precedentes: el envejecimiento de la población y la disminución de la tasa global de fecundidad, de 1.6 hijos por mujer, se ubica por debajo del remplazo poblacional, dos hijos por mujer.

Si esta tendencia se mantiene, el pronóstico para 2034 es que habrán más adultos mayores (16.8%) que niños (16.2%), según información del Consejo Nacional de Población (Conapo).

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¿Por qué cada vez nacen menos niños en México?

Uno de los principales factores es la decisión de mujeres, principalmente jóvenes, de no tener hijos. Datos de Conapo señalan que las mujeres de entre 20 y 24 años sin hijos pasaron de 23.7% a 43.2% entre 2018 y 2023.

El promedio nacional pasó de 31.3% a 50.1% y en adolescentes de entre 15 a 19 años subió de 25.2% a 44.4% en el mismo periodo de tiempo.

De acuerdo con el Programa Nacional de Población 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la década de los 70, la población mexicana crecía una tasa anual de 3.2%, mientras que en la actualidad, no supera el 1%.

El mismo documento señala que la desaceleración continuará el resto del siglo hasta que se alcance el pico máximo de población, previsto para 2052 con 147 millones de habitantes en territorio nacional.

El envejecimiento acelerado que vivirá México generará una fuerte presión en los sistemas de pensiones y sanitarios, pues por primera vez en la historia del país habrán más adultos mayores que en cualquier otra época de la historia.

¿Qué es el nivel de reemplazo generacional?

El nivel de reemplazo generacional se refiere al promedio de hijos que necesita tener una mujer para que una población mantenga su tamaño sin depender de factores externos como la migración. Cuando la fecundidad cae por debajo de ese nivel, nacen menos personas de las que reemplazarán a generaciones anteriores.

En consecuencia, esto plantea un reto sin precedentes para México: tendrá una consecuencia con menos personas jóvenes y más personas adultas mayores.

El documento de la Conapo atribuye esta disminución en la tasa de fecundidad a un factor: el ejercicio libre e informado de los derechos reproductivos, y evidencia de ello es que de 2018 a 2023, el porcentaje sin hijos ni deseos de tenerlos pasó de 31.3% a 50.1%.

A pesar de ello, persisten brechas en las cifras de fecundidad, principalmente entre regiones y algunos grupos sociales.

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