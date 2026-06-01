SEP: Chihuahua adelanta fin de ciclo escolar 2025-2026; este es el último día de clases

¡El fin del ciclo escolar 2026 llegará antes para las escuelas en Chihuahua! La Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal confirmó que se unen a la lista de las entidades que adelantan el último día de clases, debido a la temporada de calor.

Las autoridades educativas tomaron esta decisión con el objetivo de proteger a docentes y estudiantes de las altas temperaturas que se pronostican para el próximo verano. En adn Noticias, te contamos cuál será el último día de clases en Chihuahua.

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¿Cuándo terminan las clases en Chihuahua?

La Secretaría de Educación estatal dio a conocer que el fin del ciclo escolar 2025-2026 en Chihuahua queda programado para el próximo lunes 15 de junio. Es decir, que los alumnos de educación básica únicamente cuentan con dos semanas más de clases.

La medida de adelantar la llegada de las vacaciones de verano se debe a la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes de un golpe de calor, ante las temperaturas de entre 40 a 45 °C, que se han registrado en los últimos días y que se espera que continúen durante el verano.

¿Cuándo es el fin de este ciclo escolar?

Tras la Primera Reunión Nacional Plenaria convocada por el titular de la SEP, el pasado 11 de mayo, las autoridades educativas tomaron la decisión de mantener el calendario escolar tal y como estaba.

De esta manera, el fin del ciclo escolar 2025-2026 queda programado para el próximo 15 de julio de 2026. Mientras que el inicio de las vacaciones de verano será el 16 de julio.

Asimismo, los padres de familia podrán asistir a las escuelas a recoger las boletas de calificaciones SEP entre el 14 y 15 de julio, según lo determine cada escuela.

Otras entidades que adelantan el fin de ciclo escolar 2026 por temporada de calor

Además de Chihauhua, otras entidades anunciaron que terminarán el ciclo escolar 2025-2026 días antes, para proteger a los alumnos y profesores de las altas temperaturas. La lista es la siguiente:

Yucatán: 26 de junio

Tamaulipas: 10 de julio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Sinaloa: 10 de julio

Colima: 25 de junio

San Luis Potosí: 5 de julio

Veracruz: 5 de junio

Ahora que ya lo sabes, anota la fecha en la que tus hijos salen de clases y toma precauciones ante la ola de calor que se vive este 2026.

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