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SEP: Suspenden clases en Yucatán este martes 2 de junio; estas son las escuelas afectadas

Las autoridades escolares informaron que las escuelas permanecerán cerradas mañana por las condiciones climáticas.

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2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se suspenden clases en Yucatán este martes 2 de junio, en Mérida y otros municipios de la entidad.

La suspensión fue anunciada este lunes 1 de junio por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), en coordinación con Protección Civil, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y familias.

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¿Por qué no hay clases en Yucatán este martes 2 de junio?

De acuerdo con la Segey, las fuertes lluvias registradas en diversos puntos del estado han provocado afectaciones que podrían poner en riesgo la movilidad y seguridad de niños, niñas, adolescentes y docentes. Por esta razón, se determinó suspender las clases este martes 2 de junio.

Las autoridades indicaron que la suspensión de las actividades escolares inició desde el turno vespertino de este lunes 1 de junio y continuará durante los turnos matutino y vespertino del martes.

¿Qué escuelas de Yucatán no tienen clases este 2 de junio?

La suspensión de clases SEP aplica para todas las escuelas de Yucatán, tanto públicas como privadas, sin importar el nivel educativo. Esto incluye:

  • Preescolar
  • Primaria
  • Secundaria
  • Bachillerato
  • Educación superior
  • Centros de educación especial
  • Instituciones particulares incorporadas al sistema educativo estatal

Asimismo, diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), también anunciaron la suspensión de clases presenciales para este martes 2 de junio como medida preventiva ante las intensas lluvias.

Las autoridades educativas pidieron a madres, padres de familia y estudiantes mantenerse atentos, para conocer cualquier actualización sobre el regreso a clases.

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