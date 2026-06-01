SEP: Suspenden clases en Yucatán este martes 2 de junio; estas son las escuelas afectadas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se suspenden clases en Yucatán este martes 2 de junio, en Mérida y otros municipios de la entidad.

La suspensión fue anunciada este lunes 1 de junio por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), en coordinación con Protección Civil, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y familias.

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¿Por qué no hay clases en Yucatán este martes 2 de junio?

De acuerdo con la Segey, las fuertes lluvias registradas en diversos puntos del estado han provocado afectaciones que podrían poner en riesgo la movilidad y seguridad de niños, niñas, adolescentes y docentes. Por esta razón, se determinó suspender las clases este martes 2 de junio.

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Les comunicamos que ante las lluvias extraordinarias que se están presentando en nuestra Entidad, se suspenden las clases el día de hoy, lunes 1° de junio, en el turno vespertino y mañana, 2 de junio, ambos turnos. pic.twitter.com/mB4w0L2ZfJ — Secretaría de Educación SEGEY (@educacionyuc) June 1, 2026

Las autoridades indicaron que la suspensión de las actividades escolares inició desde el turno vespertino de este lunes 1 de junio y continuará durante los turnos matutino y vespertino del martes.

¿Qué escuelas de Yucatán no tienen clases este 2 de junio?

La suspensión de clases SEP aplica para todas las escuelas de Yucatán, tanto públicas como privadas, sin importar el nivel educativo. Esto incluye:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Educación superior

Centros de educación especial

Instituciones particulares incorporadas al sistema educativo estatal

Asimismo, diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), también anunciaron la suspensión de clases presenciales para este martes 2 de junio como medida preventiva ante las intensas lluvias.

Las autoridades educativas pidieron a madres, padres de familia y estudiantes mantenerse atentos, para conocer cualquier actualización sobre el regreso a clases.

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