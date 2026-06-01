SEP: Suspenden clases en Yucatán este martes 2 de junio; estas son las escuelas afectadas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se suspenden clases en Yucatán este martes 2 de junio, en Mérida y otros municipios de la entidad.
La suspensión fue anunciada este lunes 1 de junio por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), en coordinación con Protección Civil, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y familias.
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¿Por qué no hay clases en Yucatán este martes 2 de junio?
De acuerdo con la Segey, las fuertes lluvias registradas en diversos puntos del estado han provocado afectaciones que podrían poner en riesgo la movilidad y seguridad de niños, niñas, adolescentes y docentes. Por esta razón, se determinó suspender las clases este martes 2 de junio.
Las autoridades indicaron que la suspensión de las actividades escolares inició desde el turno vespertino de este lunes 1 de junio y continuará durante los turnos matutino y vespertino del martes.
¿Qué escuelas de Yucatán no tienen clases este 2 de junio?
La suspensión de clases SEP aplica para todas las escuelas de Yucatán, tanto públicas como privadas, sin importar el nivel educativo. Esto incluye:
- Preescolar
- Primaria
- Secundaria
- Bachillerato
- Educación superior
- Centros de educación especial
- Instituciones particulares incorporadas al sistema educativo estatal
Asimismo, diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), también anunciaron la suspensión de clases presenciales para este martes 2 de junio como medida preventiva ante las intensas lluvias.
Las autoridades educativas pidieron a madres, padres de familia y estudiantes mantenerse atentos, para conocer cualquier actualización sobre el regreso a clases.
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