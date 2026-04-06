¡Se reanudan los pagos! FECHA EXACTA en la que te depositan la Beca Bienestar en marzo si tienes este apellido

Las Becas Bienestar están de regreso, luego de una breve suspensión por las vacaciones de Semana Santa. Si estás esperando tu pago o el de tus hijos, te recomendamos que te mantengas atento al calendario de pagos por apellidos.

Durante la semana del 13 al 17 de abril, se irán dispersando los apoyos económicos para los estudiantes cuyos apellidos comiencen con las primeras letras del alfabeto. Para que conozcas la fecha exacta en la que debes de tener tu depósito en la tarjeta bienestar, en adn Noticias, te compartimos el calendario de pagos de abril 2026.

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¿Cuándo depositan la beca Bienestar en abril 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos compartido por la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, la dispersión del dinero se reactivó tras las vacaciones de Semana Santa; por lo tanto, es probable que recibas el apoyo a partir de la segunda semana de abril y a lo largo del mes.

Las becas que se entregarán a los beneficiarios en abril son:

Beca Benito Juárez

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Beca Gertrudis Bocanegra

Calendario de pagos de las Becas Bienestar abril 2026.|Becas Bienestar

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez?

Como cada bimestre, los pagos de las Becas Bienestar se realizan de acuerdo a la letra inicial del primer apellido del beneficiario. En abril de 2026, el calendario de pagos de la semana del 13 al 17 de abril queda de la siguiente manera:

Lunes 13 de abril: Apellidos con letras A y B

Martes 14 de abril: Apellidos con la letra C

Miércoles 15 de abril: Apellidos con las letras D, E y F

Jueves 16 de abril: Apellidos con la letra G

Viernes 17 de abril: Apellidos con las letras H, I, J, K, L

Durante la tercera semana de abril seguirán los pagos de las Becas Bienestar de la siguiente manera:

Lunes 20 de abril: Apellidos con la letra M

Martes 21 de abril: Apellidos con la letra N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: Apellidos con la letra R

Jueves 23 de abril: Apellidos con la letra S

Viernes 24 de abril: Apellidos con las letras T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuáles son los meses en que no hay pago de las becas Bienestar?

Los meses en los que no hay depósito de las Becas Bienestar son julio y agosto, debido a que corresponden al periodo vacacional de verano.

El apoyo de las Becas Bienestar únicamente tiene una cobertura de 10 meses, es decir, se otorga a los beneficiarios durante el ciclo escolar. Los depósitos se dispersan en cinco pagos acumulados a lo largo del año.