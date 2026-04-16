Es ley en Guanajuato: aprueban reformas que impactan en víctimas de delitos

El Congreso de Guanajuato aprueba la Ley de Víctimas. | Congreso de Guanajuato

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad reformar la Ley de Víctimas para endurecer las medidas de protección y garantizar apoyos educativos a hijos de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio. A la par, la 66 Legislatura recibió el informe anual de la PRODHEG, marcando una agenda de fiscalización y derechos humanos para este 2026.

La reforma legal armoniza el marco estatal con estándares internacionales, obligando al Ministerio Público a emitir órdenes de protección urgentes. Asimismo, la diputada Martha Edith Moreno Valencia, presidenta del Congreso, recibió de la procuradora Karla Gabriela Alcaraz Olvera los resultados del ejercicio 2025, donde destaca un récord en resoluciones y la formación de 944 servidores públicos en atención a víctimas de violencia de género y búsqueda de personas.

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¿Qué son las nuevas órdenes de protección en Guanajuato?

La reforma incorpora la definición técnica de “medidas u órdenes de protección” como actos de urgente aplicación. Estas herramientas buscan salvaguardar la integridad de mujeres y menores de edad de manera inmediata tras conocerse un hecho de violencia.

Características de las órdenes de protección:

Urgencia: Aplicación inmediata desde el primer contacto con la autoridad.

Aplicación inmediata desde el primer contacto con la autoridad. Carácter Cautelar: Prohibición estricta de contacto entre el agresor y la víctima.

Prohibición estricta de contacto entre el agresor y la víctima. Proporcionalidad: Aplicación basada en el nivel de riesgo detectado.

Aplicación basada en el nivel de riesgo detectado. Digitalización: La PRODHEG habilitó la recepción de quejas vía WhatsApp para acortar distancias en denuncias de este tipo.

Congreso de Guanajuato Congreso de Guanajuato aprueba nueva ley. (Congreso de Guanajuato)

¿Cómo solicitar el apoyo para hijos de víctimas de feminicidio o desaparición?

La legisladora María Eugenia García Oliveros destacó que la ausencia de la madre por hechos violentos interrumpe el desarrollo de los menores. Por ello, la ley ahora reconoce a las hijas e hijos como víctimas indirectas con derechos específicos a cargo del Estado.

Apoyos garantizados por la Ley de Víctimas:

Atención Especializada: Acceso prioritario a servicios de salud mental.

Acceso prioritario a servicios de salud mental. Becas Educativas: Apoyos económicos para garantizar la permanencia escolar de los menores afectados.

Apoyos económicos para garantizar la permanencia escolar de los menores afectados. Asesoría Jurídica: Acompañamiento gratuito para informar sobre el alcance de las medidas legales.

Acompañamiento gratuito para informar sobre el alcance de las medidas legales. Fecha de Aplicación: Las reformas entran en vigor tras su publicación oficial este 2026.

¿Qué avances reportó la PRODHEG en su informe de actividades 2025?

La titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) entregó un balance que refleja un fortalecimiento de la presencia institucional en comunidades rurales y zonas periféricas. El Poder Legislativo realizará una revisión puntual de estos avances a través de la Comisión de Derechos Humanos.

Resultados relevantes del informe 2025:

Resoluciones récord: Se alcanzó el mayor número de fallos emitidos desde la creación del organismo. Capacitación especializada: Formación de casi mil funcionarios en atención a víctimas y protocolos de búsqueda. Certificación: El organismo se acreditó como entidad evaluadora y certificadora en materia de derechos humanos. Rendición de cuentas: La 66 Legislatura analizará la eficacia en la promoción de la cultura del respeto a la dignidad humana.

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