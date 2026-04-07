Ni Monterrey ni Guadalajara: esta es la ciudad de México donde se reestructurarán las rutas de transporte público tras caída de usuarios

La Dirección de Movilidad y los concesionarios del transporte realizarán un estudio en la ciudad de León, Guanajuato. El propósito de esta medida es obtener mayor información sobre las necesidades de los pasajeros del transporte público y, de esa manera, poder reestructurar las rutas en la zona según las demandas locales.

La decisión fue comunicada por el presidente de los concesionarios del Transporte Publico en la ciudad de León, Daniel Villaseñor Moreno.

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¿Por qué reestructurarán las rutas de transporte público en León?

Conforme a lo comunicado, la reestructuración responde a la caída de usuarios del transporte público en León durante 11 meses el año pasado y durante enero de 2026.

Actualmente hay 175 rutas en León que han sido fijas entre 10 y 12 años y que ahora serán reestructuradas para responder a las demandas de los pasajeros.

Villaseñor Moreno sostuvo que es probable que los usuarios hayan migrado de origen o destino por mudanza o estudio y, en consecuencia, hayan tenido que cambiar su ruta de transporte.

“Entonces esas rutas han venido cayendo las demandas, y hay otras que están creciendo sus demandas derivado de esas migraciones”, explicó el presidente de los concesionarios del Transporte Publicó en la ciudad de León.

Qué se tendrá en cuenta para la reestructuración del transporte público en León

Villaseñor Moreno detalló que se encuentran dialogando con empresas nacionales e internacionales especializadas en estudios de movilidad y reestructuras de rutas del transporte público.

Según precisó el funcionario, se están analizando más de 20 empresas de México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, España e Inglaterra, pero solo se quedarán con una sola de ellas para llevar adelante el estudio.

En específico, la empresa seleccionada realizará un estudio para alinear las nuevas rutas a las necesidades de los pasajeros de la ciudad de León.

Las estimaciones prevén que el análisis demande 3 meses de elaboración, aunque todavía se encuentra en fase preliminar.