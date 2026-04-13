Ni Nuevo León ni Querétaro: el estado de México que perdonará multas de verificación hasta este lunes 13 de abril

Un estado del centro del México abrió una ventana para regularizar la verificación vehicular sin pagar sanciones acumuladas por periodos anteriores. La campaña aplica para conductores que saltaron uno o más ciclos de verificación y quieren ponerse al corriente sin enfrentar multas extra. El tiempo se acaba este lunes 13 de abril y no habrá prórroga.

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El estado que condona multas de verificación vehicular hasta este lunes 13 de abril

Guanajuato lanzó esta campaña el 27 de marzo con un objetivo claro: que los conductores que no verificaron en periodos anteriores puedan hacerlo ahora pagando únicamente el trámite vigente, sin cargos adicionales por los ciclos que saltaron.

El foco está en mejorar la calidad del aire en la capital guanajuatense y en regularizar la situación ambiental de los conductores sin que eso implique una sanción económica. La iniciativa busca que más vehículos cumplan con la normativa antes de que cierre el plazo.

La verificación mide emisiones de gases tóxicos y asigna un holograma — Doble Cero, Cero, Uno o Dos — que define qué tan libre puede circular cada vehículo en esta ciudad del estado de México. Quedan fuera del trámite los autos con placa de antiguo, la maquinaria agrícola, de construcción y minera, y los vehículos que la normativa oficial exceptúa de forma expresa.

¡Que no se te pase! 🚗💨



Este mes corresponde verificar a los vehículos con terminación de placa 3, 4, 1 y 2. Protege el aire de Guanajuato y mantén tu vehículo al día. 🛡️🌬️



En el Gobierno de la Gente impulsamos acciones por un futuro más verde. pic.twitter.com/a562vqRbgX — Secretaría del Agua y Medio Ambiente (@aguagobgente) April 7, 2026

¿Qué documentos necesitás para aprovechar la condonación?

Para entrar al verificentro durante esta campaña especial y no tener problemas en ventanilla, revisá que tenés estos documentos antes de salir:

Tarjeta de circulación vigente

vigente Constancia de verificación del periodo inmediato anterior o el distintivo pegado en el cristal delantero del vehículo

del vehículo Si no tenés ninguno de los dos: recibo original y copia que acredite el pago de la multa correspondiente

Los vehículos que verifican por primera vez no necesitan presentar constancia anterior ni distintivo — ese requisito no aplica para ellos.

¿Dónde verificar en Guanajuato antes del lunes 13 de abril?

Los cuatro verificentros autorizados en la capital operarán este lunes de 9:00 a 19:00 horas. Todos son establecimientos habilitados por la Secretaría para medir emisiones de vehículos particulares y emitir el holograma correspondiente.

Carretera a Juventino Rosas km 9+900 núm. 8, Col. Puentecillas

Cerrada de acceso núm. 23 (lote 17), Zona Yerbabuena

Carretera estatal Guanajuato-Silao-Irapuato (Paso de Perules), zona 5, núm. 3

Boulevard Euquerio Guerrero núm. 79, Col. Arroyo Verde

El lunes 13 de abril es la última oportunidad para regularizarse sin costo adicional. Quien no aproveche esta campaña deberá enfrentar las multas acumuladas por los periodos no verificados; un gasto que, con una visita al verificentro antes de que cierre el plazo, todavía se puede evitar.