Edomex habilita unidades móviles en distintos municipios para tramitar la licencia de servicio particular este 10 y 11 de abril

Las unidades móviles del Estado de México llegan a distintos municipios para facilitar el trámite de la licencia de servicio particular. Miles de conductores en el Edomex tienen ahora una opción más accesible para obtener este documento personal e intransferible. Lo que aún no saben muchos es qué vehículos específicos estarán disponibles, en qué puntos exactos y que solo estarán los próximos dos días.

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¿Qué municipios del Edomex tienen unidades móviles este 10 y 11 de abril?

Las unidades móviles del 10 de abril cubren ocho municipios estratégicos del Edomex. Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcaltitlán, Nopaltepec, Naucalpan y Chalco son los puntos de atención confirmados.

Calimaya — Calle Juárez Mz. 014, Col. Centro, C.P. 52200 (frente a la Casa de Cultura)

— Calle Juárez Mz. 014, Col. Centro, C.P. 52200 Cuautitlán Izcalli — Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento Outlets Punta Norte)

— Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 Nezahualcóyotl — Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (estacionamiento Estadio Neza 86)

— Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 Chimalhuacán — Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento Plaza Chimalhuacán)

— Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 Texcaltitlán — Manzana 001, Col. Centro, C.P. 51670 (frente al Palacio Municipal)

— Manzana 001, Col. Centro, C.P. 51670 Nopaltepec — Calle Zaragoza s/n, Col. Centro, C.P. 55970 (frente al Palacio Municipal)

— Calle Zaragoza s/n, Col. Centro, C.P. 55970 Naucalpan — Av. Benito Juárez 39, Col. Centro, C.P. 53000 (frente al Palacio Municipal)

— Av. Benito Juárez 39, Col. Centro, C.P. 53000 Chalco — Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640

El 11 de abril, Naucalpan, Texcaltitlán y Nopaltepec repiten servicio en las mismas ubicaciones frente a sus Palacios Municipales. La cobertura amplía el acceso para quienes buscan tramitar la licencia de servicio particular sin desplazarse al centro del estado.

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🔎 Consulta requisitos y costos en el siguiente link:

💻 https://t.co/0PAl01sl8s pic.twitter.com/ta8XCU5P5G — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) April 7, 2026

¿Cómo tramitar la licencia de servicio particular en el Edomex?

El primer paso es obtener el Formato Universal de Pago a través del portal de la Secretaría de Finanzas del Edomex: sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion. Quienes lo paguen en línea deben considerar que la acreditación tarda entre 24 y 72 horas.

Pago en línea — Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y descarga tu formato

— Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y descarga tu formato Pago en módulo — Acude directamente a la unidad móvil; el pago se acredita el mismo día

— Acude directamente a la unidad móvil; el pago se acredita el Horario de recepción — De 09:00 a 17:30 horas , lunes a viernes

— De , lunes a viernes Cierre de servicio — A las 18:00 horas; se recomienda llegar con anticipación

Ambas opciones permiten tramitar la licencia de servicio particular sin complicaciones. La clave está en elegir la modalidad de pago que mejor se adapte a los tiempos de cada conductor en el Edomex.