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Edomex habilita unidades móviles en distintos municipios para tramitar la licencia de servicio particular este 10 y 11 de abril

Las autoridades del Edomex llevan el trámite de licencia de servicio particular directamente a ocho municipios; revisa si tu zona entra en el calendario.

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Autoridades del Edomex despliegan módulos móviles en varios municipios.|Secretaría de Movilidad del Estado de México

Escrito por: Gastón Amestoy

Las unidades móviles del Estado de México llegan a distintos municipios para facilitar el trámite de la licencia de servicio particular. Miles de conductores en el Edomex tienen ahora una opción más accesible para obtener este documento personal e intransferible. Lo que aún no saben muchos es qué vehículos específicos estarán disponibles, en qué puntos exactos y que solo estarán los próximos dos días.

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¿Qué municipios del Edomex tienen unidades móviles este 10 y 11 de abril?

Las unidades móviles del 10 de abril cubren ocho municipios estratégicos del Edomex. Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcaltitlán, Nopaltepec, Naucalpan y Chalco son los puntos de atención confirmados.

  • Calimaya — Calle Juárez Mz. 014, Col. Centro, C.P. 52200 (frente a la Casa de Cultura)
  • Cuautitlán Izcalli — Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento Outlets Punta Norte)
  • Nezahualcóyotl — Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (estacionamiento Estadio Neza 86)
  • Chimalhuacán — Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento Plaza Chimalhuacán)
  • Texcaltitlán — Manzana 001, Col. Centro, C.P. 51670 (frente al Palacio Municipal)
  • Nopaltepec — Calle Zaragoza s/n, Col. Centro, C.P. 55970 (frente al Palacio Municipal)
  • Naucalpan — Av. Benito Juárez 39, Col. Centro, C.P. 53000 (frente al Palacio Municipal)
  • Chalco — Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640

El 11 de abril, Naucalpan, Texcaltitlán y Nopaltepec repiten servicio en las mismas ubicaciones frente a sus Palacios Municipales. La cobertura amplía el acceso para quienes buscan tramitar la licencia de servicio particular sin desplazarse al centro del estado.

¿Cómo tramitar la licencia de servicio particular en el Edomex?

El primer paso es obtener el Formato Universal de Pago a través del portal de la Secretaría de Finanzas del Edomex: sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion. Quienes lo paguen en línea deben considerar que la acreditación tarda entre 24 y 72 horas.

  • Pago en línea — Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y descarga tu formato
  • Pago en módulo — Acude directamente a la unidad móvil; el pago se acredita el mismo día
  • Horario de recepción — De 09:00 a 17:30 horas, lunes a viernes
  • Cierre de servicio — A las 18:00 horas; se recomienda llegar con anticipación

Ambas opciones permiten tramitar la licencia de servicio particular sin complicaciones. La clave está en elegir la modalidad de pago que mejor se adapte a los tiempos de cada conductor en el Edomex.

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