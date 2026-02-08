inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Universidades y preparatorias de la UNAM en donde aplicarán la vacuna contra el sarampión para contener el brote

Fecha límite para hacer el proceso de preinscripción y no quedarse sin escuela en Guanajuato

Los padres de familia deben aceptar la escuela asignada o hacer los cambios necesarios antes de que acabe el periodo de preinscripciones en el estado.

Fecha límite para hacer las preinscripciones en Guanajuato
El periodo de preinscripciones está por terminar y es necesario que los padres de familia hagan el registro para que sus hijos no se queden sin escuela.|Getty Images
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

El periodo de preinscripciones es decisivo para los estudiantes, pues les garantiza un lugar en una escuela pública o privada, es por ello que los padres o tutores de alumnos de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria deben hacer el registro antes de la fecha límite en Guanajuato.

Las preinscripciones de Guanajuato ya arrancaron para el ciclo escolar 2026-2027 en educación básica y se realiza a través del portal de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) con el objetivo de que los padres de familia acepten la escuela asignada o se realicen los cambios necesarios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la fecha límite para hacer las preinscripciones 2026?

Las preinscripciones 2026 en Guanajuato comenzaron el martes 3 de febrero y el proceso da continuidad a la Inscripción Anticipada. La fecha límite para hacer el registro en línea es el 13 de febrero y los pasos son rápidos y sencillos.

¿Cómo hacer la preinscripción en Guanajuato?

Antes de comenzar la preinscripción es necesario tener a la mano el Registro Único del Alumno (RUA), que está formado por 11 números y su contraseña.

Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar al portal de Inscripciones de Guanajuato o da clic en el siguiente enlace
  • Selecciona el nivel educativo correspondiente
  • Proporciona los datos requeridos
  • Confirma el registro
  • Guarda tus comprobantes o folios del proceso

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Guanajuato

LO MÁS VISTO