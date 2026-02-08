Fecha límite para hacer el proceso de preinscripción y no quedarse sin escuela en Guanajuato
Los padres de familia deben aceptar la escuela asignada o hacer los cambios necesarios antes de que acabe el periodo de preinscripciones en el estado.
El periodo de preinscripciones es decisivo para los estudiantes, pues les garantiza un lugar en una escuela pública o privada, es por ello que los padres o tutores de alumnos de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria deben hacer el registro antes de la fecha límite en Guanajuato.
Las preinscripciones de Guanajuato ya arrancaron para el ciclo escolar 2026-2027 en educación básica y se realiza a través del portal de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) con el objetivo de que los padres de familia acepten la escuela asignada o se realicen los cambios necesarios.
¿Cuál es la fecha límite para hacer las preinscripciones 2026?
Las preinscripciones 2026 en Guanajuato comenzaron el martes 3 de febrero y el proceso da continuidad a la Inscripción Anticipada. La fecha límite para hacer el registro en línea es el 13 de febrero y los pasos son rápidos y sencillos.
¿Cómo hacer la preinscripción en Guanajuato?
Antes de comenzar la preinscripción es necesario tener a la mano el Registro Único del Alumno (RUA), que está formado por 11 números y su contraseña.
Los pasos son los siguientes:
- Ingresar al portal de Inscripciones de Guanajuato o da clic en el siguiente enlace
- Selecciona el nivel educativo correspondiente
- Proporciona los datos requeridos
- Confirma el registro
- Guarda tus comprobantes o folios del proceso
