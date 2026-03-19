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Multas con radares en León: Pasos para conocer si tienes sanciones en Guanajuato este 2026

El Gobierno de Guanajuato cuenta con un portal en el que se pueden revisar las multas de tránsito vigentes en León; los requisitos y pasos son mínimos.

Multas de transito en Leon Guanajuato
Pasos para saber si tengo multas de tránsito en León, Guanajuato|Getty Images

Escrito por: Yael Toribio

Desde que inició la implementación de las multas vehiculares con radares de velocidad en varios puntos del estado de Guanajuato y principalmente en León, decenas de ciudadanos se han visto en la problemática de no saber si tienen sanciones activas ante las autoridades de tránsito que puedan acarrearles más problemas administrativos.

Y es que es importante recordar que en Guanajuato las multas vehiculares se aplican de manera municipal, por lo cual tanto León, Celaya, Silao y demás demarcaciones del estado, son las encargadas de gestionar cada una de estas infracciones.

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Paso a paso para saber si tengo multas vehiculares en León, Guanajuato

Saber si un conductor cuenta con multas de tránsito activas en el municipio de León, Guanajuato es muy sencillo, pues de acuerdo con el Gobierno local, las y los leoneses pueden seguir los siguientes pasos para conocer el estatus de infracciones este 2026:

  • Ingresa al siguiente enlace oficial del Gobierno de León
  • En el buscador ingresa “consulta de infracciones detectadas por dispositivo tecnológico de verificación de velocidad”
  • Selecciona el apartado “Tramitar en Línea”
  • Ingresa el número de placa o folio de la infracción
  • Selecciona en consultar

¿Cómo y en dónde pagar las infracciones vehiculares en León?

En caso de querer pagar una infracción vehicular en el municipio de León, es importante mencionar que el trámite se puede realizar completamente en línea ingresando al siguiente enlace de las autoridades locales.

Será dentro de esta página oficial, que las y los conductores podrán realizar los pagos correspondientes a las infracciones sin la necesidad de hacer fila o presentarse en las oficinas correspondientes.

Alertan a conductores por fraudes de supuestas multas sin pagar en León

Más allá de saber y conocer cómo revisar si tienes multas de tránsito activas en León, es importante destacar que las autoridades locales han alertado a la población por un nuevo modus operandi de fraude.

Se señaló que los ciberdelincuentes están enviando mensajes de textos a sus víctimas en las que mencionan que tienen adeudos por infracciones. Sin embargo, esta práctica es utilizada para robar la información confidencial de cada ciudadano.

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