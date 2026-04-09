El Tren Suburbano busca nuevos empleados; lanzan vacante de trabajo con sueldo fijo y prestaciones

Si estás en busca de una nueva oferta de trabajo con salario fijo, prestaciones de ley y seguro de vida te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente el Tren Suburbano lanzó una vacante para laborar como auxiliar de tráfico en la zona Nextlalpan, Estado de México (Edomex).

Fue a través de la plataforma de Google Empleos que se logró visualizar esta vacante de trabajo, la cual pide como funciones el realizar reportes ante la sanción de unidades, realizar recargas, depositar los cortes, revisar las instalaciones y funcionalidad del sistema.

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Lanzan vacantes con sueldos de hasta 20 mil pesos y solo piden primaria terminada La CDMX publicó las vacantes disponibles antes de que termine marzo y si estás buscando trabajo esta es tu oportunidad. 24 marzo, 2026

¿Qué ofrece la oferta de trabajo en el Tren Suburbano?

De acuerdo con la oferta de trabajo presentada, las autoridades del Tren Suburbano están ofreciendo un sueldo de 9 mil 400 pesos brutos a la quincena, lo cual quiere decir que al mes se estará efectuando el pago de 18 mil 800 pesos menos la quita de los impuestos correspondientes.

Por otro lado, se informó que el puesto también recibe prestaciones de ley desde el primer día, contratación directa con ACTM, vales de despensa, fondo de ahorro y un seguro de vida.

Requisitos para la vacante en el Suburbano

En cuanto a los requisitos que se solicitaron para poder ser tomado en cuenta para la vacante de trabajo en el Tren Suburbano, la oferta señaló que es indispensable contar al menos con bachillerato concluido, así como el manejo de PC.

El resto de los requisitos son:

Bachillerato con certificado

Disponibilidad para rolar turnos

Vivir cerca de la estación Nextlalpan del Tren Suburbano

Buena presentación

¿Cómo aplicar a la vacante del Tren Suburbano?

Para poder aplicar a la solicitud del Tren Suburbano, te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial de las ofertas de trabajo de Google, en la cual podrás visualizar todos los datos de la oferta antes mostrada.

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