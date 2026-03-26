Tren México-Guadalajara y la Línea 5 en Jalisco: este será el punto clave donde se conectarán

El proyecto del tren de pasajeros México–Guadalajara, así como de la Línea 5 de la red de transporte público de Guadalajara, avanza con definiciones clave sobre su llegada a la capital jalisciense, donde ya se perfila el punto estratégico que conectará a estos novedosos sistemas de movilidad.

De acuerdo con declaraciones recientes del gobernador Pablo Lemus, la zona del Parque Agua Azul, en el Centro de Guadalajara, será el lugar donde se establecerá la estación principal del tren transnacional y donde también se integrará con la nueva Línea 5.

Este desarrollo forma parte del proyecto ferroviario México–Querétaro–Irapuato–León–Guadalajara, una ruta de más de 580 kilómetros que busca conectar el centro y occidente del país a través de múltiples entidades y ciudades clave.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Parque Agua Azul: el nuevo nodo de movilidad en Guadalajara

El Parque Agua Azul se perfila como el punto neurálgico del sistema, no solo por la llegada del tren, sino por su integración con distintas formas de transporte. Su ubicación permitirá articular la movilidad regional con la urbana en un solo sitio.

Según explicó Pablo Lemus, este punto “concentrará la llegada del sistema” en la ciudad, además de facilitar la conexión con otros medios de transporte. La intención es que funcione como el principal acceso ferroviario dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En este nodo se prevé la conexión con diversos sistemas como el Macrobús, las Líneas 2 y 3 del Tren Ligero, así como la nueva Línea 5 y rutas provenientes del aeropuerto, consolidando un centro de movilidad integral para miles de usuarios.

El Tequila Express 🤩 regresará como tren de pasajeros, que unirá a Guadalajara con el municipio de Tequila, con recorrido turístico para disfrutar los bellos paisajes jaliscienses.



📌 Operará a partir de septiembre y ofrecerá una experiencia inolvidable.



Fotos: Gobierno de… pic.twitter.com/fEZAgz2hcF — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 19, 2024

El tren México-Guadalajara: así será el proyecto ferroviario

El tren México–Guadalajara contempla un recorrido que atravesará varias entidades del país, pasando por ciudades como Querétaro, Irapuato y León, hasta llegar a la capital jalisciense. Su extensión supera los 580 kilómetros, lo que lo posiciona como uno de los proyectos de transporte más relevantes en desarrollo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de definición técnica, donde autoridades federales y estatales afinan detalles sobre su trazado e ingreso a la Zona Metropolitana. Incluso se han considerado zonas como Pueblo Quieto, en Jardines del Bosque, como parte del análisis para su infraestructura.

Línea 5: la conexión urbana con el tren México-Guadalajara

La Línea 5, también conocida como Mi Macro Chapala, será el enlace directo entre el tren y la movilidad local. Esta ruta conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Parque Agua Azul, permitiendo una conexión directa entre vuelos y transporte ferroviario.

El trayecto contempla una bifurcación en avenidas como R. Michel y González Gallo, desde donde se dirigirá hacia el centro de la ciudad para integrarse con el resto de la red de transporte. Este diseño busca facilitar el traslado de pasajeros desde distintos puntos de la metrópoli.

De acuerdo con lo adelantado por Pablo Lemus, la Línea 5 podría comenzar operaciones hacia la última semana de mayo, aunque en una primera etapa sin confinamiento total, ya que su integración completa dependerá del avance del proyecto ferroviario.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.