Paro total de transportistas: El mapa de las carreteras que cerrarán y paralizarán en 25 estados
El paro nacional de transportistas se enfocará en las rutas más usadas para mercancías y abasto. Las afectaciones inician a las 8:00 horas.
México se prepara para una de las movilizaciones más grandes de los últimos años: un megabloqueo nacional de carreteras y un paro total de actividades convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).
Las organizaciones confirmaron que la protesta comenzará a las 08:00 horas del lunes 24 de noviembre, con afectaciones previstas en más de 25 estados.
Carreteras y autopistas donde se esperan cierres totales
La Concamin difundió los puntos donde se prevén cierres y bloqueos . Las afectaciones se concentrarán en las carreteras federales más transitadas y en rutas esenciales para el suministro de mercancías:
Principales autopistas afectadas
- México–Toluca
- México–Querétaro
- México–Pachuca
- México–Puebla
- México–Cuernavaca
- México–Cuernavaca–Acapulco
- Autopista Naucalpan-Ecatepec
- Vía José López Portillo
- Avenida Gustavo Baz Prada
- Circuito Exterior Mexiquense
- Boulevard Lomas Verde
¡Atención con tus rutas para mañana!🚨— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 23, 2025
Campesinos y transportistas anunciaron un megabloqueo en carreteras de todo el país para este lunes 24 de noviembre‼️
Tómalo en cuenta👇 pic.twitter.com/GfUuaa90F1
Estados con bloqueos confirmados
San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México , Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.
Las organizaciones no descartan que otros estados se sumen durante el día.
Los bloqueos también incluirán toma de aduanas en la frontera norte y la ocupación de oficinas gubernamentales como medida de presión.
¿Por qué protestan los transportistas y campesinos?
Los dirigentes
señalaron que la decisión surge después de semanas de diálogo sin acuerdos con autoridades federales. Entre las principales demandas de los transportistas destacan:
- Creciente inseguridad en carreteras
- Extorsión, cobro de piso y robos
- Retrasos en trámites como placas, licencias y citas médicas
Por su parte, los movimientos campesinos exigen:
- Excluir los granos nacionales de revisiones del T-MEC
- Crear una banca de desarrollo exclusiva para el campo
- Publicar precios de garantía para toda la producción agrícola
Llamado a extremar precauciones
Los organizadores reiteraron la invitación a todos los operadores del país para no realizar viajes durante la jornada. Tanto autoridades como cámaras empresariales pidieron a la población planear rutas alternas y tomar en cuenta que el abasto y la movilidad podrían verse afectados durante todo el día.
De acuerdo con los líderes de la ANTAC, en movilizaciones previas las marchas lentas y los cierres parciales “no generaron resultados”, por lo que esta vez optarán por un paro total.
