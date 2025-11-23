inklusion.png Sitio accesible
Nota

Paro total de transportistas: El mapa de las carreteras que cerrarán y paralizarán en 25 estados

El paro nacional de transportistas se enfocará en las rutas más usadas para mercancías y abasto. Las afectaciones inician a las 8:00 horas.

bloqueo de transportistas
Diana Gómez | adn Noticias
Actualizado el 23 noviembre 2025 13:50hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

México se prepara para una de las movilizaciones más grandes de los últimos años: un megabloqueo nacional de carreteras y un paro total de actividades convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Las organizaciones confirmaron que la protesta comenzará a las 08:00 horas del lunes 24 de noviembre, con afectaciones previstas en más de 25 estados.

Carreteras y autopistas donde se esperan cierres totales

La Concamin difundió los puntos donde se prevén cierres y bloqueos . Las afectaciones se concentrarán en las carreteras federales más transitadas y en rutas esenciales para el suministro de mercancías:

Principales autopistas afectadas

  • México–Toluca
  • México–Querétaro
  • México–Pachuca
  • México–Puebla
  • México–Cuernavaca
  • México–Cuernavaca–Acapulco
  • Autopista Naucalpan-Ecatepec
  • Vía José López Portillo
  • Avenida Gustavo Baz Prada
  • Circuito Exterior Mexiquense
  • Boulevard Lomas Verde

Estados con bloqueos confirmados

San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México , Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.

Las organizaciones no descartan que otros estados se sumen durante el día.

Los bloqueos también incluirán toma de aduanas en la frontera norte y la ocupación de oficinas gubernamentales como medida de presión.

¿Por qué protestan los transportistas y campesinos?

Los dirigentes señalaron que la decisión surge después de semanas de diálogo sin acuerdos con autoridades federales. Entre las principales demandas de los transportistas destacan:

  • Creciente inseguridad en carreteras
  • Extorsión, cobro de piso y robos
  • Retrasos en trámites como placas, licencias y citas médicas

Por su parte, los movimientos campesinos exigen:

  • Excluir los granos nacionales de revisiones del T-MEC
  • Crear una banca de desarrollo exclusiva para el campo
  • Publicar precios de garantía para toda la producción agrícola
paro transportistas
Llamado a extremar precauciones

Los organizadores reiteraron la invitación a todos los operadores del país para no realizar viajes durante la jornada. Tanto autoridades como cámaras empresariales pidieron a la población planear rutas alternas y tomar en cuenta que el abasto y la movilidad podrían verse afectados durante todo el día.

De acuerdo con los líderes de la ANTAC, en movilizaciones previas las marchas lentas y los cierres parciales “no generaron resultados”, por lo que esta vez optarán por un paro total.

Bloqueos hoy
