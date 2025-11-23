Paro total de transportistas: El mapa de las carreteras que cerrarán y paralizarán en 25 estados

México se prepara para una de las movilizaciones más grandes de los últimos años: un megabloqueo nacional de carreteras y un paro total de actividades convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Las organizaciones confirmaron que la protesta comenzará a las 08:00 horas del lunes 24 de noviembre, con afectaciones previstas en más de 25 estados.

Carreteras y autopistas donde se esperan cierres totales

La Concamin difundió los puntos donde se prevén cierres y bloqueos . Las afectaciones se concentrarán en las carreteras federales más transitadas y en rutas esenciales para el suministro de mercancías:

Principales autopistas afectadas



México–Toluca

México–Querétaro

México–Pachuca

México–Puebla

México–Cuernavaca

México–Cuernavaca–Acapulco

Autopista Naucalpan-Ecatepec

Vía José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Circuito Exterior Mexiquense

Boulevard Lomas Verde

¡Atención con tus rutas para mañana!🚨

Campesinos y transportistas anunciaron un megabloqueo en carreteras de todo el país para este lunes 24 de noviembre‼️



Estados con bloqueos confirmados

San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México , Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.

Las organizaciones no descartan que otros estados se sumen durante el día.

Los bloqueos también incluirán toma de aduanas en la frontera norte y la ocupación de oficinas gubernamentales como medida de presión.

¿Por qué protestan los transportistas y campesinos?

Los dirigentes señalaron que la decisión surge después de semanas de diálogo sin acuerdos con autoridades federales. Entre las principales demandas de los transportistas destacan:



Creciente inseguridad en carreteras

Extorsión, cobro de piso y robos

Retrasos en trámites como placas, licencias y citas médicas

Por su parte, los movimientos campesinos exigen:



Excluir los granos nacionales de revisiones del T-MEC

de revisiones del Crear una banca de desarrollo exclusiva para el campo

exclusiva para el campo Publicar precios de garantía para toda la producción agrícola

Llamado a extremar precauciones

Los organizadores reiteraron la invitación a todos los operadores del país para no realizar viajes durante la jornada. Tanto autoridades como cámaras empresariales pidieron a la población planear rutas alternas y tomar en cuenta que el abasto y la movilidad podrían verse afectados durante todo el día.

De acuerdo con los líderes de la ANTAC, en movilizaciones previas las marchas lentas y los cierres parciales “no generaron resultados”, por lo que esta vez optarán por un paro total.

