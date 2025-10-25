Mejor una gallina; precio del huevo estará por arriba de los 45 pesos en estos estados

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) dio a conocer que el precio del huevo superará la barrera de los 45 pesos en estados como Aguascalientes, Tijuana, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México (CDMX), Nuevo León y otras tres entidades de la República Mexicana.

A través de su informe semanal, las autoridades del Gobierno de México señalaron que los precios establecidos en sus listas, son con base en las ofertas que se colocan en Centrales y Mercados de Abasto de los diferentes estados del país.

¿Cuál será el precio del huevo en CDMX para la última semana de octubre?

De acuerdo con la tabla mostrada por el SNIIM, dentro de la Central de Abasto el precio del huevo irá de los 28 a los 45.50 pesos por kilo, esto en el producto blanco y dependiendo los diferentes establecimientos en la zona.

Por su parte, el huevo rojo se venderá entre los 37.90 y los 42.90 pesos, esto a lo largo de la última semana del mes de octubre de este 2025.

Precio del huevo en Edomex en finales de octubre

En cuanto al Estado de México (Edomex), se estableció que el huevo se venderá entre los 34 y los 35.50 pesos en el producto blanco, así como de los 37 y los 38 pesos en el rojo dentro de los diferentes establecimientos de la Central de Abasto de Ecatepec.

En cuanto a Toluca, el precio irá de los 45.50 a los 45.90 pesos por kilo en la Central de Abasto local.

¿En cuánto estará el kilo de huevo en Nuevo León?

Por su parte, en el estado de Nuevo León el precio del huevo será de la siguiente manera:

Central de Abasto de Guadalupe: de los 37 a los 48 pesos por kilo

Mercado de Abasto de San Nicolás de los Garza: de los 38 a los 49 pesos por kilo

Mercado de Abasto de Santa Catarina: de los 41.50 a los 48.60 pesos por kilo

Precio del huevo en el resto de México

En caso de que tu estado o municipio no aparezca en el breve listado antes mostrado, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, en el cual se enlistan los costos establecidos por cada una de las demarcaciones de la República Mexicana.

