México
Video

Anuncian transportistas bloqueos en varias carreteras este lunes 24 de noviembre

Megabloqueo nacional este 24 de noviembre cerrará carreteras y autopistas en más de 25 estados; transportistas piden evitar traslados y tomar precauciones.

Publicado por: Ximena Ochoa

Más de 25 estados afectados por cierres en carreteras y autopistas federales desde las 08:00 horas.

  • Transportistas y campesinos convocan un paro total ante falta de acuerdos con autoridades.
  • Se prevén bloqueos en México–Toluca, México–Pachuca, México–Querétaro, México–Puebla y México–Cuernavaca.
  • Las demandas incluyen seguridad carretera, fin a la extorsión, agilización de trámites y apoyo al campo.
  • La ciudadanía es llamada a evitar desplazamientos, pues habrá afectaciones al transporte y movilidad nacional.

Bloqueos hoy
