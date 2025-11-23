Anuncian transportistas bloqueos en varias carreteras este lunes 24 de noviembre

Más de 25 estados afectados por cierres en carreteras y autopistas federales desde las 08:00 horas.

Transportistas y campesinos convocan un paro total ante falta de acuerdos con autoridades.

ante falta de acuerdos con autoridades. Se prevén bloqueos en México–Toluca , México–Pachuca , México–Querétaro , México–Puebla y México–Cuernavaca .

, , , y . Las demandas incluyen seguridad carretera , fin a la extorsión , agilización de trámites y apoyo al campo .

, , y . La ciudadanía es llamada a evitar desplazamientos, pues habrá afectaciones al transporte y movilidad nacional.

