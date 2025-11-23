Anuncian transportistas bloqueos en varias carreteras este lunes 24 de noviembre
Megabloqueo nacional este 24 de noviembre cerrará carreteras y autopistas en más de 25 estados; transportistas piden evitar traslados y tomar precauciones.
Más de 25 estados afectados por cierres en carreteras y autopistas federales desde las 08:00 horas.
- Transportistas y campesinos convocan un paro total ante falta de acuerdos con autoridades.
- Se prevén bloqueos en México–Toluca, México–Pachuca, México–Querétaro, México–Puebla y México–Cuernavaca.
- Las demandas incluyen seguridad carretera, fin a la extorsión, agilización de trámites y apoyo al campo.
- La ciudadanía es llamada a evitar desplazamientos, pues habrá afectaciones al transporte y movilidad nacional.
