Último megapuente del año: SEP confirma descanso de tres días para estos alumnos

La recta final del año ya está cerca y, antes de que inicien las vacaciones de invierno 2025, los alumnos podrán disfrutar de un megapuente, según lo establecido en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo es el último megapuente de la SEP?

La SEP anunció el último megapuente del calendario escolar 2025-2026 para los estudiantes de educación básica, que abarca preescolar, primaria y secundaria. El periodo de descanso será de tres días consecutivos, iniciando el viernes 28 de noviembre y concluyendo el domingo 30 de noviembre.

Este descanso coincide con la reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE) el viernes 28, día en que los alumnos no asistirán a clases mientras que maestros y personal administrativo cumplirán con sus actividades.

Con este megapuente, millones de estudiantes en todo el país podrán disfrutar de un periodo de descanso prolongado, retomando sus clases normalmente el lunes 1 de diciembre.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2025 de la SEP?

Para el ciclo escolar 2025-2026, la SEP confirmó que las vacaciones de invierno serán más largas: ahora los estudiantes tendrán 23 días de descanso.

Esta ampliación se acordó entre la SEP y la CNTE, lo que permitió extender el receso que antes era de 21 días.

El último día de clases será el viernes 19 de diciembre de 2025, y el periodo vacacional irá del 22 de diciembre al 12 de enero de 2026.

¿Cuándo se entregan las boletas de la SEP?

Las boletas SEP del ciclo escolar 2025-2026 se entregan del 24 al 27 de noviembre de 2025. Los resultados estarán disponibles tanto de forma presencial en las escuelas como en línea a través del portal del SIGED .

