Prepara el paraguas, por frente frío y onda tropical habrá lluvias con descargas eléctricas en varios estados
Si ya tienes planes para hoy, te recomendamos que tomes previsiones pues el SMN pronostica fuertes lluvias y chubascos en varios estados del país, así que prepara tu impermeable y botas de lluvia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy domingo 26 de octubre y se prevé que haya rachas de viento y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sur y occidente del territorio nacional, aquí te decimos en qué estados habrá altas temperaturas y en cuáles lloverá para que tomes previsiones.
Frente frío número 10 y onda tropical 9 afectarán el territorio nacional
Según el comunicado de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ), el frente frío número 10 se extenderá por el noreste de México y provocará fuertes vientos. Además, canales de baja presión aunados con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad provocarán chubascos y lluvias en el centro, oriente y sureste de México.
Por otro lado, la onda tropical número 39 se desplazará hacia los estados del Pacífico Central y en interacción con un canal de baja presión provocará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sur y occidente del país.
Una línea seca generará vientos fuertes y rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y una circulación anticiclónica se desplazará sobre la Mesa Central y Mesa del Norte provocando baja probabilidad de lluvias y altas temperaturas en el noreste y oriente del país.
¿En qué estados lloverá este domingo?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Chiapas
Intervalos de chubascos
- Veracruz
- Nayarit
- Edomex
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
Estados que tendrán altas temperaturas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
¿Cómo será el clima en CDMX hoy?
Para la capital del país se tiene previsto cielo despejado y ambiente fresco . Durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima será de entre 26 y 28 °C y la mínima será de 9 a 11 °C.
