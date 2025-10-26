inklusion.png Sitio accesible
Nota

Prepara el paraguas, por frente frío y onda tropical habrá lluvias con descargas eléctricas en varios estados

Si ya tienes planes para hoy, te recomendamos que tomes previsiones pues el SMN pronostica fuertes lluvias y chubascos en varios estados del país, así que prepara tu impermeable y botas de lluvia.

Estados donde habrá lluvias este domingo
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy domingo 26 de octubre y se prevé que haya rachas de viento y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sur y occidente del territorio nacional, aquí te decimos en qué estados habrá altas temperaturas y en cuáles lloverá para que tomes previsiones.

Frente frío número 10 y onda tropical 9 afectarán el territorio nacional

Según el comunicado de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ), el frente frío número 10 se extenderá por el noreste de México y provocará fuertes vientos. Además, canales de baja presión aunados con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad provocarán chubascos y lluvias en el centro, oriente y sureste de México.

Por otro lado, la onda tropical número 39 se desplazará hacia los estados del Pacífico Central y en interacción con un canal de baja presión provocará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sur y occidente del país.

Una línea seca generará vientos fuertes y rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y una circulación anticiclónica se desplazará sobre la Mesa Central y Mesa del Norte provocando baja probabilidad de lluvias y altas temperaturas en el noreste y oriente del país.

¿En qué estados lloverá este domingo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Chiapas

Intervalos de chubascos

  • Veracruz
  • Nayarit
  • Edomex
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato

Estados que tendrán altas temperaturas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

Para la capital del país se tiene previsto cielo despejado y ambiente fresco . Durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima será de entre 26 y 28 °C y la mínima será de 9 a 11 °C.

Clima
