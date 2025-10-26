Prepara el paraguas, por frente frío y onda tropical habrá lluvias con descargas eléctricas en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy domingo 26 de octubre y se prevé que haya rachas de viento y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sur y occidente del territorio nacional, aquí te decimos en qué estados habrá altas temperaturas y en cuáles lloverá para que tomes previsiones.

Frente frío número 10 y onda tropical 9 afectarán el territorio nacional

Según el comunicado de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ), el frente frío número 10 se extenderá por el noreste de México y provocará fuertes vientos. Además, canales de baja presión aunados con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad provocarán chubascos y lluvias en el centro, oriente y sureste de México.

Por otro lado, la onda tropical número 39 se desplazará hacia los estados del Pacífico Central y en interacción con un canal de baja presión provocará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sur y occidente del país.

Una línea seca generará vientos fuertes y rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y una circulación anticiclónica se desplazará sobre la Mesa Central y Mesa del Norte provocando baja probabilidad de lluvias y altas temperaturas en el noreste y oriente del país.

¿En qué estados lloverá este domingo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Intervalos de chubascos

Veracruz

Nayarit

Edomex

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Estados que tendrán altas temperaturas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

Para la capital del país se tiene previsto cielo despejado y ambiente fresco . Durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima será de entre 26 y 28 °C y la mínima será de 9 a 11 °C.

