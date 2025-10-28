Mega marcha de transportistas: Cómo van las negociaciones para evitar el caos

La mega marcha de transportistas que se tiene prevista para este miércoles 29 de octubre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) continúa en pie, pues líderes de este sector de la población han denunciado que no han tenido acercamiento con las autoridades capitalinas desde septiembre pasado.

En pláticas con medios nacionales, Francisco Carrasco de Fuerza Amplia de Transportistas, señaló que los bloqueos previstos en más de cinco accesos y avenidas principales de la Ciudad de México (CDMX), se mantendrán vigentes “si el gobierno no presenta una propuesta concreta” ante sus exigencias de aumento a la tarifa.

¿Cómo van las negociaciones para evitar la mega marcha de transportistas en CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por el líder de transportistas antes citado, desde el pasado 2 de septiembre se llegó a un acuerdo con las autoridades de la CDMX para que se les presentara una propuesta de incremento a la tarifa y un bono de combustible a más tardar para mediados del mes pasado, sin embargo hasta el momento se les ha negado.

Se señaló que para evitar la mega marcha y los bloqueos previstos para este miércoles 29 de octubre por parte de los transportistas, el gobierno capitalino debe presentar una propuesta concisa con la finalidad de lograr un incremento considerable a las tarifas para el beneficio de este sector de la población.

¿Qué están pidiendo los transportistas en CDMX?

Las demandas y exigencias de los transportistas de la CDMX van desde homologar el precio de las tarifas con las del Estado de México (Edomex), así como un bono para combustible que sea efectivo para poder seguir brindando el servicio.

A grandes rasgos y con base al incremento que se aplicó en el Edomex, los transportistas de la CDMX están buscando un aumento de entre dos y cinco pesos por cada uno de los trayectos establecidos para cada ruta.

¿A qué hora y en dónde estarán los bloqueos de transportistas?

De acuerdo con la información que ha ido surgiendo sobre la marcha de transportistas, las movilizaciones iniciarán a partir de las 14:00 horas principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que entre las vialidades afectadas, estén las siguientes:

Avenida de la República

Paseo de la Reforma

Balderas

Avenida Juárez

5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Hidalgo

Calzada Ignacio Zaragoza

Autopista México-Pachuca

