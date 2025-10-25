Así puedes aplicar al programa Mejoravit que otorga 160 mil pesos para mejorar tu casa

Si estás pensando en mejorar tu casa, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) tiene una opción para ti pues te presta hasta 160 mil pesos y en adn Noticias te decimos cómo puedes obtener este beneficio y cuáles son los requisitos.

Requisitos para el programa Mejoravit

El programa Mejoravit tiene como objetivo que los derechohabientes que no quieran comprar una casa y prefieran mejorar la que tienen pueden recibir un préstamo de hasta 160 mil pesos siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente

Original y copia del acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

RFC

Solicitud de inscripción al crédito

Comprobante de domicilio de la vivienda a remodelar

Carta bajo protesta de decir verdad

Formato de presupuesto de la mejora a realizar

Estado de cuenta bancario a tu nombre con una vigencia no mayor a dos meses

¿Cómo me registro para el programa Mejoravit?

Para registrarte al programa tendrás que seguir estos pasos:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit para consultar el saldo que tienes en tu Subcuenta de Vivienda

Verifica si eres candidato a Mejoravit aceptando la consulta de Buró de Crédito

Elige el plazo que más te convenga

Completa los módulo de Curso Saber mas para decidir mejor

Realizar un proyecto y presupuesto de la obra en el formato indicado

Acude al Centro de Servicio INFONAVIT

Avisa a tu empleador que estás solicitando el crédito

Formaliza tu crédito en el INFONAVIT

¿Para qué puedo utilizar el crédito Mejoravit?

El préstamo de 160 mil pesos podrá utilizarse para realizar las siguientes mejoras:



Fugas de agua o gas

Arreglo del baño

Instalación de aire acondicionado o ventiladores

Colocación de mosquiteros

Cambio de chapas

Resanar muros

Pintura interior

Equipo de seguridad

Impermeabilización

Pintura exterior

Cambio de pisos

Cambio de cocina

Cambios de instalaciones de agua, gas y electricidad (cableado)

Bombas, hidroneumáticos, tinacos, tanques estacionarios, paneles solares

Arreglo o cambio del calentador

Cambio de canceles de baño

Arreglo de fachadas

Desazolve e instalación de fosa séptica

Filtraciones

Ventanas y cancelería

Jardinería.

