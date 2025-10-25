Así puedes aplicar al programa Mejoravit que otorga 160 mil pesos para mejorar tu casa
¿Quieres hacer unas mejoras a tu hogar para que quede como siempre soñaste? El Infonavit tiene un programa que te presta dinero para que remodeles tu casa y aquí te decimos cómo ser beneficiario.
Si estás pensando en mejorar tu casa, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) tiene una opción para ti pues te presta hasta 160 mil pesos y en adn Noticias te decimos cómo puedes obtener este beneficio y cuáles son los requisitos.
Requisitos para el programa Mejoravit
El programa Mejoravit tiene como objetivo que los derechohabientes que no quieran comprar una casa y prefieran mejorar la que tienen pueden recibir un préstamo de hasta 160 mil pesos siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
- Identificación oficial vigente
- Original y copia del acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- RFC
- Solicitud de inscripción al crédito
- Comprobante de domicilio de la vivienda a remodelar
- Carta bajo protesta de decir verdad
- Formato de presupuesto de la mejora a realizar
- Estado de cuenta bancario a tu nombre con una vigencia no mayor a dos meses
¿Cómo me registro para el programa Mejoravit?
Para registrarte al programa tendrás que seguir estos pasos:
- Ingresa a Mi Cuenta Infonavit para consultar el saldo que tienes en tu Subcuenta de Vivienda
- Verifica si eres candidato a Mejoravit aceptando la consulta de Buró de Crédito
- Elige el plazo que más te convenga
- Completa los módulo de Curso Saber mas para decidir mejor
- Realizar un proyecto y presupuesto de la obra en el formato indicado
- Acude al Centro de Servicio INFONAVIT
- Avisa a tu empleador que estás solicitando el crédito
- Formaliza tu crédito en el INFONAVIT
¿Para qué puedo utilizar el crédito Mejoravit?
El
préstamo
de 160 mil pesos podrá utilizarse para realizar las siguientes mejoras:
- Fugas de agua o gas
- Arreglo del baño
- Instalación de aire acondicionado o ventiladores
- Colocación de mosquiteros
- Cambio de chapas
- Resanar muros
- Pintura interior
- Equipo de seguridad
- Impermeabilización
- Pintura exterior
- Cambio de pisos
- Cambio de cocina
- Cambios de instalaciones de agua, gas y electricidad (cableado)
- Bombas, hidroneumáticos, tinacos, tanques estacionarios, paneles solares
- Arreglo o cambio del calentador
- Cambio de canceles de baño
- Arreglo de fachadas
- Desazolve e instalación de fosa séptica
- Filtraciones
- Ventanas y cancelería
- Cambio de canceles de baño
- Jardinería.
