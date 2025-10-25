inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Así puedes aplicar al programa Mejoravit que otorga 160 mil pesos para mejorar tu casa

¿Quieres hacer unas mejoras a tu hogar para que quede como siempre soñaste? El Infonavit tiene un programa que te presta dinero para que remodeles tu casa y aquí te decimos cómo ser beneficiario.

Programa Mejoravit
Getty Images
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si estás pensando en mejorar tu casa, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) tiene una opción para ti pues te presta hasta 160 mil pesos y en adn Noticias te decimos cómo puedes obtener este beneficio y cuáles son los requisitos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Requisitos para el programa Mejoravit

El programa Mejoravit tiene como objetivo que los derechohabientes que no quieran comprar una casa y prefieran mejorar la que tienen pueden recibir un préstamo de hasta 160 mil pesos siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

  • Identificación oficial vigente
  • Original y copia del acta de nacimiento
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • RFC
  • Solicitud de inscripción al crédito
  • Comprobante de domicilio de la vivienda a remodelar
  • Carta bajo protesta de decir verdad
  • Formato de presupuesto de la mejora a realizar
  • Estado de cuenta bancario a tu nombre con una vigencia no mayor a dos meses
Cómo comprar casas abandonadas con el nuevo plan del Infonavit
También te puede interesar:

Así puedes comprar casas abandonadas con el nuevo plan del Infonavit

El Infonavit dará opción de compra de casas abandonadas; conoce en qué estado de la República se venderány cuál será el proceso.

México
Ver nota

¿Cómo me registro para el programa Mejoravit?

Para registrarte al programa tendrás que seguir estos pasos:

  • Ingresa a Mi Cuenta Infonavit para consultar el saldo que tienes en tu Subcuenta de Vivienda
  • Verifica si eres candidato a Mejoravit aceptando la consulta de Buró de Crédito
  • Elige el plazo que más te convenga
  • Completa los módulo de Curso Saber mas para decidir mejor
  • Realizar un proyecto y presupuesto de la obra en el formato indicado
  • Acude al Centro de Servicio INFONAVIT
  • Avisa a tu empleador que estás solicitando el crédito
  • Formaliza tu crédito en el INFONAVIT
Constancia de intereses Infonavit
También te puede interesar:

Constancia de intereses Infonavit: Así los puedes deducir de tu declaración anual

Obtén tu constancia de intereses Infonavit 2024 y deduce el crédito en la declaración anual 2025; entérate de los pasos y beneficios fiscales ante el SAT.

Trámites
Ver nota

¿Para qué puedo utilizar el crédito Mejoravit?

El préstamo de 160 mil pesos podrá utilizarse para realizar las siguientes mejoras:

  • Fugas de agua o gas
  • Arreglo del baño
  • Instalación de aire acondicionado o ventiladores
  • Colocación de mosquiteros
  • Cambio de chapas
  • Resanar muros
  • Pintura interior
  • Equipo de seguridad
  • Impermeabilización
  • Pintura exterior
  • Cambio de pisos
  • Cambio de cocina
  • Cambios de instalaciones de agua, gas y electricidad (cableado)
  • Bombas, hidroneumáticos, tinacos, tanques estacionarios, paneles solares
  • Arreglo o cambio del calentador
  • Cambio de canceles de baño
  • Arreglo de fachadas
  • Desazolve e instalación de fosa séptica
  • Filtraciones
  • Ventanas y cancelería
  • Cambio de canceles de baño
  • Jardinería.

Infonavit

[VIDEO] Aumentaran hasta en 16 los prestamos del Infonavit a trabajadores que ganen entre 2 mil 700 y 7 mil pesos mensuales

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Infonavit
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx