Adiós, tormenta invernal; hola, frente frío: Estados que tendrán temperaturas de -10 grados para el clima de hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para el clima de hoy la primera tormenta invernal se moverá hacia el centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México. Mientras tanto, el frente frío número 16 se extenderá sobre el norte del país y, junto con una vaguada polar en el noroeste, provocará bajas temperaturas, chubascos y vientos fuertes, con riesgo de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

También se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en el norte de Sonora durante la madrugada.

Por su parte, el frente frío número 15 se volverá cálido en el sur de Estados Unidos y dejará de afectar territorio mexicano.

Finalmente, la humedad proveniente del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe traerá lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados donde lloverá

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Estado de México

¿En dónde caerá aguanieve por la tormenta invernal?

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la madrugada: Norte de Sonora.

Estados donde hará frío hoy 23 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿En qué estados hará calor?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.