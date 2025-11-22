Vivienda Carmen: Así puedes solicitar el apoyo para pintar tu casa, obtener láminas y cemento

En México existen diversos programas sociales que buscan apoyar a las familias para mejorar las condiciones de su vivienda, especialmente para quienes enfrentan pobreza o insuficiencia en los servicios básicos. Entre estos destaca uno para que puedas pintar tu casa.

En nuestro país es común que las casas se queden en "obra negra" ya que para muchos propietarios, el costo de la pintura y la mano de obra asociada es un gasto secundario. La prioridad suele ser asegurar la funcionalidad y la habitabilidad básica de la vivienda (techos, paredes, servicios básicos), y el acabado estético exterior queda para cuando haya más recursos económicos disponibles.

Estos programas ofrecen desde apoyos económicos y asesorías hasta créditos para construcción y remodelación, facilitando el acceso a una vivienda digna y reduciendo el rezago habitacional; checa los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué programas sociales hay para mejor las viviendas?

El Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, Campeche, a través del Instituto Municipal de Vivienda de Carmen (IMUVI), cuenta con cinco programas de apoyo destinados a mejorar las condiciones de las viviendas de aquellos que ya cuentan con un hogar propio.

Se trata de:



Mejoramiento y ampliación de vivienda Pinta tu casa Impermeabiliza tu casa Agua limpia Techo de lamina

En este enlace puedes conocer a detalle en qué consiste cada uno. Identifica el que se adapte a tus necesidades y pídelo.

¿Cómo solicitar un apoyo para pintar mi casa?

Si estas interesado en alguno de estos cinco programas sociales debes de ponerte en contacto con el Instituto Municipal de Vivienda de Carmen, aquí te dejamos su información:



Correo: imuvicarmen@carmen.gob.mx

Teléfonos: 938 131 0236 y 938 131 0256

Dirección: Av. Nardos s/n entre Dzalam y Zapote, Col. Maderas, C.P. 24154, Ciudad del Carmen, Campeche

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.