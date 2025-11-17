Transportistas volverán a paralizar carreteras a nivel nacional con bloqueos

¡Se acaba el año pero no los bloqueos! Transportistas de todo el país ya preparan otro megabloqueo nacional con el objetivo de que las autoridades les hagan caso, ya que constantemente son víctimas de la inseguridad en las carreteras.

Para evitar resultar afectada, los transportistas hicieron un llamado a la población a evitar salir a destinos lejanos, ya que muchas de las carreteras que conectan con otros estados y vialidades serán bloqueadas.

¿Cuándo será el megabloqueo de transportistas?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), junto a otras organizaciones, señaló que el megabloqueo se realizará el próximo lunes 24 de noviembre, fecha en que miles de trabajadores regresan a sus oficinas, después del fin de semana de relajación.

Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico de la ANTAC, llamó a "los amigos del hombre camión" y gente en general a no salir a las carreteras pues la manifestación se realizará en todo el país para pedir mayor seguridad en las carreteras.

Recalcó que este movimiento no solo es para los transportistas, sino para todos los usuarios que corren peligro cada vez que sale a carretera en México. "Los delitos han ido a la alza y el gobierno no ha hecho nada", dijo Álvaro.

¿Cuáles son las exigencias de los transportistas?

Sean cerrados los tramos carreteros donde hay entradas y salidas irregulares

Creación de fiscalías especializadas a denuncias y investigaciones de los delitos a transporte de carga pesada

Implementar la tecnología para botones de pánico en los diferentes tramos carreteros que son focos rojos debido a la delincuencia

Colocar cámaras en las rutas más peligrosas

Patrullaje continuo

Reacción inmediata tras asalto o punto de rojo donde hay desarme de unidades robadas

Que no existan límites territoriales entre los estados para que cuando se genere una persecución puedan dar eresultados efectivos

Instalación de más antenas para que la comunicación no se pierda

