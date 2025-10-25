No paran las lluvias; clima en México se verá afectado por tormentas y el frente frío número 10

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este sábado 25 de octubre, prevén afectaciones por el frente frío número 10 en estados del norte y noreste de la República Mexicana, lo cual provocará fuertes rachas de viento y formaciones de torbellinos en Coahuila y Nuevo León.

Fue a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que la Conagua mencionó que este último sábado del mes también se prevén afectaciones por un canal de baja presión, el cual en combinación con otros eventos meteorológicos, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y centro del país.

Por otro lado, se pronostica que para este 25 de octubre otro canal de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán, ocasione intensas lluvias y chubascos en dichas zonas, así como en Chiapas.

Por último, se mencionó que una circulación anticiclónica mantendrá la baja probabilidad de lluvias y el incremento de las temperaturas vespertinas en la Mesa del Norte, Mesa Central y el noreste mexicano.

¿En qué estados de México lloverá este sábado 25 de octubre?

De acuerdo con lo mencionado en los pronósticos del clima de la Conagua, los estados en los que se presentarán lluvias y chubascos de diferentes intensidades son:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Nuevo León

Colima

Estado de México

Yucatán

Quintana Roo

Tamaulipas

Puebla

Veracruz

Coahuila

Nayarit

Morelos

Pronósticos de rachas fuerte de viento en México

Por su parte, serán las zonas del norte de Coahuila y Nuevo León los que presentarán rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, además de que se espera la formación de torbellinos en dichas entidades del país.

De igual forma se esperan fuertes rachas de viento en Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronósticos de temperaturas altas en México

Los estados que mantendrán los pronósticos de temperaturas de entre 35 y 40°C son Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Pese a ello, también se espera un calor intenso en Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en México: Temperaturas bajas

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

