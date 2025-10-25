No paran las lluvias; clima en México se verá afectado por tormentas y el frente frío número 10
La Conagua señaló que el frente frío número 10, canales de baja presión y otros eventos meteorológicos, provocarán intensas lluvias durante el clima en México.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este sábado 25 de octubre, prevén afectaciones por el frente frío número 10 en estados del norte y noreste de la República Mexicana, lo cual provocará fuertes rachas de viento y formaciones de torbellinos en Coahuila y Nuevo León.
Fue a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que la Conagua mencionó que este último sábado del mes también se prevén afectaciones por un canal de baja presión, el cual en combinación con otros eventos meteorológicos, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y centro del país.
Por otro lado, se pronostica que para este 25 de octubre otro canal de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán, ocasione intensas lluvias y chubascos en dichas zonas, así como en Chiapas.
Por último, se mencionó que una circulación anticiclónica mantendrá la baja probabilidad de lluvias y el incremento de las temperaturas vespertinas en la Mesa del Norte, Mesa Central y el noreste mexicano.
¿En qué estados de México lloverá este sábado 25 de octubre?
De acuerdo con lo mencionado en los pronósticos del clima de la Conagua, los estados en los que se presentarán lluvias y chubascos de diferentes intensidades son:
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Nuevo León
- Colima
- Estado de México
- Yucatán
- Quintana Roo
- Tamaulipas
- Puebla
- Veracruz
- Coahuila
- Nayarit
- Morelos
¡Gracias Tláloc! Sistema Cutzamala alcanza nivel récord tras fuertes lluvias
Después del temor por el “Día Cero” en el Valle de México, el Sistema Cutzamala reporta récord en sus niveles; las lluvias históricas ayudaron a que mejorara su capacidad.
Pronósticos de rachas fuerte de viento en México
Por su parte, serán las zonas del norte de Coahuila y Nuevo León los que presentarán rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, además de que se espera la formación de torbellinos en dichas entidades del país.
De igual forma se esperan fuertes rachas de viento en Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronósticos de temperaturas altas en México
Los estados que mantendrán los pronósticos de temperaturas de entre 35 y 40°C son Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.
Pese a ello, también se espera un calor intenso en Sonora, Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Clima en México: Temperaturas bajas
- Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
