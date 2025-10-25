El huracán Melissa gana fuerza en el Caribe y así afectará el clima en México

El huracán Melissa alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson la tarde del 25 de octubre de 2025, según reportó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de @conagua_clima. Su centro se localiza a 210 km al sureste de Kingston, Jamaica, y a mil 290 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de hasta 195 km/h, desplazándose hacia el oeste a 6 km/h.

Las imágenes satelitales muestran un ojo bien definido, mientras los pronósticos prevén su degradación a categoría 1 durante el 26 de octubre, antes de convertirse en tormenta tropical el día 27.

Trayectoria de Melissa y ausencia de peligro para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que Melissa permanecerá en aguas abiertas del Atlántico, sin amenaza directa para territorio mexicano. Su ruta hacia el oeste-noroeste la mantiene a más de mil 200 kilómetros de Quintana Roo, descartando vientos o lluvias asociadas en el sureste.

🌀 Esta tarde, #Melissa evolucionó a #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson en el mar Caribe, lejos de costas nacionales.



Aun así, las autoridades recomiendan monitorear actualizaciones y tomar precauciones ante oleaje elevado en zonas marítimas del Caribe. Para quienes planean actividades náuticas, se sugiere consultar pronósticos locales y mantener kits de emergencia básicos con radio y linterna.

Frente frío número 10 y su impacto en el norte del país

Mientras Melissa avanza en el Caribe, el frente frío número 10 genera vientos fuertes y descenso de temperatura en el norte de México. Estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas presentan rachas de 55 a 70 km/h, con riesgo de torbellinos aislados.

El SMN pide precaución en carreteras del noreste, uso de luces en baja visibilidad y abrigo para niños y adultos mayores, ya que el sistema continuará desplazándose hacia el Golfo de México durante el 26 de octubre.

Lluvias, temperaturas y zonas en vigilancia

Canales de baja presión y humedad proveniente de tres océanos, junto con la onda tropical 39, propiciarán lluvias fuertes en Chiapas, y chubascos en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades piden evitar cruces de arroyos o ríos crecidos, ya que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones.

Por otra parte, el contraste térmico sigue marcado, máximas de hasta 40 °C se registrarán en Sinaloa, Michoacán y Yucatán, mientras las mínimas bajarán a -1 °C en zonas altas de Baja California y Durango.

Se recomienda hidratarse, usar ropa ligera en regiones cálidas y protegerse del frío en áreas montañosas. Las autoridades destacan que México mantiene una vigilancia constante sobre la evolución de Melissa y otros sistemas activos en el Atlántico.

