Incendio en Celaya, Guanajuato: Fuego en mueblería alerta a zona comercial

Un incendio en Celaya, Guanajuato se registró este sábado 22 de noviembre de 2025 en una mueblería ubicada en el centro histórico, entre las 16:00 y 17:00 horas. Testigos reportaron llamas intensas y humo denso que salía del interior del local, donde materiales como madera y tapicería permitieron una rápida propagación. El fuego permaneció contenido dentro del establecimiento y no dañó estructuras vecinas.

Bomberos y Protección Civil Municipal acudieron tras recibir alertas ciudadanas y controlaron el siniestro en unos 45 minutos. La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no hubo personas lesionadas ni evacuaciones mayores. El alcalde Juan Manuel Rivera Núñez pidió asegurar la reapertura de la zona comercial. La dependencia municipal informó en redes sociales que el incidente quedó cerrado sin complicaciones.

