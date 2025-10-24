Cuáles son los estados en los que cuesta más conseguir un empleo en México

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en el segundo trimestre de 2025 las entidades con las tasas más altas de desocupación fueron Tabasco (4.4%), Ciudad de México (4.0%), Coahuila (3.8%) y San Luis Potosí (entre las más altas del periodo).

A nivel nacional la tasa de desocupación se mantiene baja de acuerdo al INEGI , alrededor de 2.8–2.9%, pero hay bolsillos regionales donde es más difícil encontrar trabajo formal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en agosto 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.3 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️58.8% participación económica

Pérdida de plazas formales y regiones más afectadas

Además de la desocupación medida por la ENOE, el registro del IMSS muestra pérdida neta de plazas formales durante el segundo trimestre de 2025: se reportaron caídas significativas en varias entidades, especialmente Tabasco —la más afectada— y también retrocesos en estados como Chiapas, Oaxaca, Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Guerrero.

Esto implica que, aunque la economía cree plazas en algunas zonas, otras están perdiendo empleos registrados, lo cual dificulta la colocación laboral.

Informalidad, el otro indicador que complica la búsqueda de empleo

En estados con alta informalidad (trabajo sin prestaciones ni seguridad social) resulta especialmente difícil “conseguir” empleos estables. En el 2T2025 la informalidad aumentó y supera el 70–75% en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero; otros estados con problemas relevantes de empleos no protegidos son Tlaxcala y Puebla.

Esa concentración de empleo informal reduce las oportunidades de plazas con derechos laborales y complica el acceso a trabajos formales.

¿Qué significa para quien busca trabajo?

Si buscas empleo formal, pon atención a la dinámica local: Tabasco, Ciudad de México, Coahuila y San Luis Potosí reportan mayor desocupación; Tabasco y varias entidades del sureste muestran pérdidas en registros del IMSS .

reportan mayor desocupación; Tabasco y varias entidades del sureste . Si te interesa evitar la informalidad, evita mercados laborales con tasas de informalidad superiores al 70% (por ejemplo Oaxaca y Chiapas) o prepárate para negociar condiciones que compensen la falta de prestaciones.

El reto para México en el 2026

En 2025 la dificultad para encontrar empleo no es homogénea: Tabasco destaca como el estado con mayores problemas tanto en desocupación como en pérdida de plazas formales.

La Ciudad de México y Coahuila también muestran tasas de desocupación por encima del promedio; además, en el sur (Oaxaca, Chiapas, Guerrero) enfrenta un doble reto por la elevada informalidad.

